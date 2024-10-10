Çok yönlü sanatçıya vatandaşlık madalyası

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DANS, rap, moda gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Yıldız, yoksullara düzenli olarak gıda ve kıyafet dağıtan ‘Frankfurt Tafel’a uzun yıllar gönüllü olarak verdiği destekten dolayı ödüle layık görüldü. Yıldız, madalyasını aldıktan sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kendi hayatımda eriştiklerimden dolayı şükran içinde bir insan olduğum için topluma yararlı gönüllü çalışmalar yapıyorum. Başka insanlara yadım edebilmek, onlar için iyi bir şeyler yapabilmek benim için çok önemli.”

BELGESEL DE ÇEKTİ

Erzincan kökenli bir göçmen işçi ailesinin çocuğu olan 49 yaşındaki sanatçı, Hamm’da dünyaya geldi. Ailesiyle 1986 yılında Frankfurt yakınlarındaki Rödermarkt’a taşınan Yıldız, sanat ve gösteri dünyasına ilk adımını ‘hip–hop’ sanatçısı olarak attı. Aktif dansı bıraktıktan sonra da yüzlerce çocuğa dans eğitimi verdi. Kurduğu ajansla başka sanatçıların etkinliklerini organize eden Yıldız, bu arada ‘A German Hip Hop Sommer’ adıyla bir de belgesel filme imza attı.

‘Frankfurt Vatandaşlık Madalyası’, 2001 yılından itibaren gönüllü çalışmalarıyla topluma yararlı faaliyetlerde bulunan beş kişi ya da kuruma, Frankfurt İl Genel Meclisi’nin kararıyla veriliyor.