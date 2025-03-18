Çok tartışmalı taze borcun yolu açıldı

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Almanya’da 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerden sonra yeni koalisyon hükümetini oluşturmak için görüşmeleri sürdüren CDU/CSU ve SPD’nin anayasada değişiklik yapılarak taze borç alması için ilk engel aşıldı. Federal Meclis’in bugünkü oturumunda yaklaşık 5 saat süren tartışmalardan sonra yapılan oylamada Yeşiller’in de desteğiyle borç freninin gevşetilmesi için anayasada değişikliğe onay verildi. CDU/CSU ve SPD’nin ekonomiye, alt yapıya ve iklim korumasına yatırım için 500 milyar Euro hacimli “Özel Varlık Fonu” oluşturulması, Alman ordusu savunma sistemi, sivil koruma, Gizli Haber Alma Teşkilatları ve siber güvenlik için sınırsız borç alınabilmesi yolunu açacak “Borç Freninde Reform” başlıklı anayasada değişiklik yapılmasına onay çıktı.



Federal Anayasa Mahkemesi’nin sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ve Sol Parti’nin yeni seçilen milletvekillerinin yerine 2021 yılındaki seçimlerde göreve gelen parlamenterlerin Almanya’nın geleceğine karar vermelerine yaptıkları itirazları reddetmesi üzerine yapılan oylamaya 720 milletvekili katıldı. 513 parlamenter anayasada değişikliğe onay verirken, 207 parlamenter “hayır” dedi. Böylece 2/3 çoğunluk için gerekli 489’un üzerinde “evet” oyuyla anayasada gereken değişiklik yapılarak borç freninin gevşetilmesinin yolu açıldı. Cuma günü Eyaletler Meclisi’nde de yapılacak oylamada CDU/CDU, SPD ve Yeşiller’in desteğiyle anayasada değişikliğe onay verilmesine kesin gözüyle bakılıyor.Almanya’nın başbakanlığına soyunan Friedrich Merz, planlanan borcun kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başlattığı ve sürdürdüğü savaşın hem Almanya’nın hem de Avrupa’nın güvenliğinin korunması için savunma sistemine yatırımın şart olduğunu belirten Merz, “Özgürlüğe saldırı, açık toplumsal yapıya saldırılara karşı koymak ancak güçlü bir savunma sistemiyle mümkün olur. NATO’daki müttefiklerimiz ve Avrupa Birliği’ndeki (AB) partnerlerimiz bugün Federal Meclis’teki gelişmeleri dikkatle izliyorlar. Demokrasi düşmanlarımız da öyle. Almanya’nın savunma sistemine yatırım, Avrupa savunma sistemine de yatırımdır” dedi. Friedrich Merz, planlanan 500 milyar Euro hacimli Özel Varlık Fonu’nun alt yapı yatırımlarının yanı sıra eyaletlerin kendi bölgelerindeki yatırımları ve iklim koruması için harcanacağına dikkat çekerken, Alman ekonomisin yeniden canlandırılması için bunun şart olduğunu da vurguladı.SPD Genel Başkanı ve partisinin Federal Meclis Grup Başkanı Lars Klingbeil, Avrupa’da barışın tehlikede olduğu görüşünü savunurken, özgürlük ve barışın korunması için Alman ordusuna ve Almanya’da savunma sistemine yatırımın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Ukraynalıların bağımsızlıklarını ve ülkelerinin toprak bütünlüğünü korumak için kahramanca mücadele verdiklerini belirtirken, “Almanya Ukrayna’nın yanındadır” dedi. “Planladığımız borç, yatırım ve destek paketinin aynı zamanda Almanya’da halkın da yararına olduğunu dile getiren Klingbeil, vergi mükelleflerinin yükü de azalacaktır” açıklamasında bulundu.Yeni koalisyon hükümeti kuruluncaya kadar SPD ile birlikte oluşturdukları azınlık hükümetiyle iktidarda bulunan Yeşiller, CDU/CSU’ya ağır suçlamalarda bulundu. Yeşiller Federal Meclis Grup Başkanı Britta Hasselmann, Almanya’nın ekonomik alanda yatırımlar ve savunma harcamaları için paraya ihtiyacı olduğunun aylardır herkes tarafından bilindiğini belirtirken, CDU lideri Friedrich Merz ile CSU Genel Başkanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder’in sistematik olarak borç freninin gevşetilmesine karşı çıktıklarını hatırlattı. CDU/CSU ve SPD’nin taze borç alma planlarına Yeşiller’in ülke için sorumluluktan dolayı destek verdiğini ve destek vermeyi sürdüreceğini de vurguladı.Başta sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) olmak üzere Sol Parti, FDP, Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) koalisyon hükümeti oluşturmaya hazırlanan CDU/CSU ile SPD’nin Yeşiller’in de desteğiyle anayasada değişiklik yaparak borç freninin gevşetilmesi planlarına tepki gösterdiler. Bu yöndeki bir kararı 23 Şubat’ta seçilen yeni milletvekillerin değil de eski parlamenterlerin karar vermesini sert bir dille eleştirdiler. Federal Anayasa Mahkemesi, bugünkü oturumda oylamanın anayasaya uygun olduğu kararı verdiği halde, bunun Federal Meclis’e de yeni seçilen parlamenterlere de saygısızlık olduğunu söylediler. SPD ve Yeşiller’le oluşturdukları koalisyon hükümetini terk eden ve 23 Şubat’ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 5 barajını aşamadığı için parlamentoya giremeyen FDP adına konuşan Federal Meclis Grup Başkanı Christian Dürr, CDU/CSU ve CSU’yu gelecek nesillerin geleceklerini tehlikeye düşürmekle suçladı. Dürr, “Büyük koalisyon yerine, şimdi bir ‘borç koalisyonumuz’ var” dedi.BSW Eş Başkanı Sahra Wagenknecht, Almanya’nın 10’uncu başbakanı olmaya hazırlanan Friedrich Merz’e ağır suçlamalarda bulundu. Wagenknecht, “Olası bir Başbakan sizin gibi böyle başlarsa, nasıl biteceğini kestirmek hiç de zor olmaz. İklim mühürlü savaş kredisi, böyle bir şey nasıl akla gelir” dedi. Wagenknecht konuşmasını bitirir bitirmez, BSW’li milletvekilleri Federal Meclis’te oturum devam ederken, beraberlerinde getirdikleri üzerlerinde “1914 gibi 2025 - Savaş kredisine hayır” yazılı pankartlar açarak, müstakbel ortakların taze borç planlarını protesto ettiler. Federal Meclis Başkan Yardımcısı Petra Pau, pankart açmanın yasak olduğunu hatırlatırken, BSW milletvekillerinin bu tutumunu resmen kınadı.