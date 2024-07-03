‘Çok Kötü Bir Şey Oldu: Madımak Katliamı’ Nürnberg’de

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GÖSTERİME, NAKM Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız, Yeşiller Partisi Nürnberg Belediye Meclis üyesi Cengiz Şahin, NAKM Cemevi babası Deniz Serin ile yaklaşık 300 vatandaş katıldı. Madımak Katliamı’nın tüm detaylarını anlatan ve 130 tanığın görüntülerine yer veren iki bölümden oluşan belgesel, izleyicilerden büyük ilgi gördü. NAKM Cemevi Başkanı Hüseyin Yıldız, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Asırlar boyu herkesin istediği hak, hukuk, adalet için mücadele eden, haksızlığa boyun eğmeyen biz Aleviler, insanlar yanmasın, öldürülmesin, toplumlar hor görülmesin, ön yargılardan uzak kalınsın, farklı kültürler iyi tanınsın istiyoruz. Kim nasıl ve ne için ibadet ederse etsin diline, dinine, ırkına bakmadan saygı gösterilsin. Türkiye’den 60 yıl önce işçi olarak gelen Türkiye toplumu, kendi kültürlerini korurken en azından 10 farklı ulusun kültürüyle karşılaştılar fakat zarar görmediler. Biz kültürlerin kaynaşmasını Anadolu’da ve başka yerlerde de yapabiliriz. Hiçbir kültürün diğer bir kültürden üstünlüğü olmadığı gibi, hiç kimsenin de diğer bir kimseden üstünlüğü yoktur, sadece incelikleri ve saygı duyulacak yönleri vardır.”

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Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Acımız çok derin. Sivas Madımak Otel’de 2 Temmuz’da kaybettiğimiz, sürekli türkülerini söylediğimiz Hasret Gültekin, Muhlis Akarsu gibi değerli dostlarımız bir daha dünyaya gelmez. Türkü söyleyenlerin, şiir okuyanların, kimseye bağırıp çağırmadan semah dönen canlarımızın cezasının ölüm olmaması gerektiğini Türk toplumunun bilmesi gerekir. Birbirimizle dostça birlik, beraberlik içinde yaşamayı öğrenelim. Yaralarımıza, acılarımıza tuz serpilmesin.” NAKM Cemevi babası Deniz Serin ise, “Avrupa Alevi hareketi, Madımak katliamından sonra daha çok birlik ve beraberliği sağlamıştır. Amacımız toplumu kutuplaştırmak, ötekileştirmek değil, toplumu birleştiren, toplumun birliğini, beraberliğini ve bu toplumun kardeşçe, huzur içinde yaşayacağı bir ortamı var etmek için çalışıyoruz. Aleviliğin güzelliklerini gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmaya çalışacağız” dedi.

‘MADIMAK DA MÜZE HALİNE GELMELİ’

Yeşiller Partisi Nürnberg Belediye Meclis üyesi Cengiz Şahin de yaptığı konuşmada, “Sivas’ta 31 yıl önce yazar, gazeteci, aydınların, devletin ve herkesin gözünün önünde katledilmesi toplum vicdanında çok derin yaralar açtı. Katliamın acısı halen insanların yüreğinde devam ediyor. 31 yıl sonra Madımak belgeseliyle 2 Temmuz’da Sivas’ta kaybettiğimiz Alevi toplumunun uğradığı baskılar, eşitsizlikler, ayrımcı politikalar ve katliamlar karşısında verdiği mücadele gözler önüne seriliyor. İnsan hakları ödülü veren şehir Nürnberg’de, NSU kurbanları vatandaşlarımız için anıt dikildiyse, 33 vatandaşımızın katledildiği yerde de bir anıtın olması ve Madımak’ın da müze haline getirilmesi gerekir” diye konuştu.