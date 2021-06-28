‘Çok iyi sorgulanmalı, soru işareti kalmamalı’

SALDIRGANIN psikolojik durumuna dikkati çeken sağlık uzmanları da intihar etme olasılığına karşı kontrol altında tutulmasını istedi. Abdirahman J.’nin daha önce polis kayıtlarına geçtiğini ve iki kez kliniğe kaldırıldığını belirten Federal Kriminal Görevlileri Birliği (BDK), benzer sorunlarım üstesinden gelebilmek için Almanya’daki psikolojik tedavi kapasitesinin acilen artırılması talebinde bulundu. Aynı zamanda Federal Polis Sendikası Başkanı Sebastian Fiedler de piskolojik rahatsızlıkları nedeniyle tehdit unsuru olan şahısların daha iyi tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekerek, yalnız hareket eden faillerin çoğunun ruhsal sorunları olduğunu vurguladı. Fiedler, kliniklerdeki personel azlığı sorununun giderilmesi talebini yineledi. Dr. Latif Çelik

GELECEK HEPİMİZİNDİR

Olayla ilgili bir açıklama yapan IKG Enstitüsü Başkanı Dr. Latif Çelik ise “Würzburg, böyle bir kötü günü yaşamayı hiç ama hiç hak etmedi. Bu saldırıyı yapan sanık çok iyi sorgulanmalı ve kimsenin kafasında en ufak bir soru işareti kalmamalı” dedi. Würzbug Belediye Başkanı Christian Schuchardt’a ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Çelik, şunları söyledi: “Bu saldırı toplumun tamamının huzur ve dostluğuna karşı yapılmıştır. Şehirdeki Türkler de en az Alman komşuları kadar derin üzüntü ve şok içerisinde. Yakalanan katil zanlısının hastalıklı bir ruh haline sahip olması suçunu hafifletmemeli. Özellikle bu eylemin yapılmasına perde arkasından destek olan var ise onlara mutlaka ulaşılmalıdır. Hoş geldin kültürünün en güzel şekilde yaşandığı şehirde bir daha böyle olayların yaşanmaması için şimdi çok daha dikkatli olmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların ailelerine derin üzüntümü belirtip, başsağlığı dileyerek acılarını paylaşıyorum.”

Şehirdeki göçmen toplumuyla yakın ilişki içerisinde olan Würzburg Belediye Başkanı Christian Schuchard’ın sağduyu odaklı açıklanmalarını çok önemli bulduğunu belirten Çelik, “Huzur ve gelecek hepimizindir. Karanlık odakların toplumsal ahengi bozmamasına hepimiz dikkatli olmalı ve özen göstermeliyiz” dedi.

Bavyera Başbakanı Markus, Würzburg Belediye Başkanı Christian Schuchard

‘İYİ VE KÖTÜ, BİR DİN MESELESİ DEĞİLDİR’

Saldırının yaşandığı yerde düzenlenen anma törenine katılan Bavyera Başbakanı Markus Söder ise şunları söyledi: “Nefret dolu eyleme nefret ve intikamla cevap verilmemeli. Fail göçmen kökenli ancak faili durdurmak için göçmen kökenliler de yardım etti. İyi ve kötü, bir din veya milliyet meselesi değildir, bunlar çoğu zaman izah edilemez.” Belediye Başkanı Schuchardt da hayatını kaybedenlerin acısının hiç dinmeyeceğini, olaydan dolayı sarsıldığını ifade etti. Schuchardt, bir kişinin gerçekleştirdiği olaydan dolayı bir grubun, dinin ve başka bir ülkenin vatandaşı olanların sorumlu tutulmaması konusunda uyarıda bulundu.

25 Haziran Cuma günü Würzburg şehir merkezinde 24 yaşındaki bir Somalili, mağazadan aldığı bıçakla insanlara rastgele saldırarak 82, 49 ve 24 yaşlarında 3 kadını öldürmüş, 6 kişiyi yaralamış. O sırada çevrede bulunanlar ise sandalye ve sopalarla saldırganı durdurmaya çalışmıştı. Olay yerine gelen polis, ateş ederek bacağından yaraladığı saldırganı gözaltına almıştı.