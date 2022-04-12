Haberin Devamı

Yaklaşık 25 yıl önce faaliyetlerine başlayan Köln Galatasaraylılar Derneği'nin başkanlığını yürüten ve aynı zamanda, Amerika´dan Ukrayna´ya kadar yurtdışında yaşayan Galatasaray kulüp üyelerinin oluşturduğu GS World derneğinin başkanlığını yapan Peker, sarı-kırmızılı camianın yoğun ilgi gösterdiği genel kurul öncesinde açıklamalarda bulundu.

"METİN ÖZTÜRK BAŞKANIMIZ LİDERLİĞİNDE GÖREVE TALİBİZ"

Haberin Devamı

Ömrü boyunca Türkiye’nin Dünyadaki en önemli markası olan Galatasaray'a hizmet etmenin gayretinde olduğunu belirten Peker, "Bugün hayatımın en önemli parçası olan Galatasarayıma hizmet noktasında çok farklı bir heyecan içindeyim. Galatasaray camiasi içinden gelen Metin Öztürk başkanımızın liderliğinde kulübümüzün bugününü ve yarınlarını daha da güçlü kılmak için göreve talibiz" dedi.Genel kurul öncesi seçim çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Yakup Peker sözlerini şöyle tamamladı: "Galatasarayımıza hizmet aşkı ile çıktığımız bu yolda, dürüstlük, güvenilirlik ve Galatasaraylılık ilkelerinden ödün vermeden geleceği bugünden planlayan modern projelerle, Galatasarayımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlayacağız" dedi.

Başkan adayı: Metin Öztürk

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Bora İsmail Bahçetepe, Rıza Tevfik Morova, Can Natan, Adil Emecan, Mehmet İsmail Sarıkaya, Binnur Doğançe Zaimler, Dikran Gülmezgil, Emir Aral, Fabrizio Casaretto, Ethem Baturalp Pamukçu

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mustafa Manav, Tanur Lara Yılmaz, Hasan Aslan, Hacı Güçlü, Saltuk Buğrahan Budak

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Hasan Mehmet Tirali, Turgut Şavlı, Cihan Vural

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Memet Erdem Aybay, Merve Deniz Örken, Hasan Can Külahçıoğlu

Sivil Asil Üyeler: Mehmet Çağatay Altınlı, Yalçın Kaya, Recai Faruk Gürbüzer, Okan Güngör, Murat Demircan, Ozan Bingöl Yurtsever, Berat Uygur

Haberin Devamı

Sicil Kurulu Yedek üyeler: Ahmet Mert Gülşen, Birsen Gonca Sarış, Yakup Peker

Disiplin Kurulu Asil Üyeler: Hüseyin Ferit Volkan, Ali Güray Kızılay, Muharrem Remzi Tan, Haluk Yaşar Yücel, Lemi Öke, Sencer Seren, Ali Baran Öztürk

Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Fazıl Hortaçsu, Faruk Algur, Nuri Bora Ebussuutoğlu, Mehmet Sadun Bozok, Günran Çalın

2. Başkan Rıza Tevfik Morova, Başkan Yardımcısı Mehmet İsmail Sarıkaya, Başkan Yardımcısı Dikran Gülmezgil, Genel sekreter Bora İsmail Bahçetepe, muhasip üye Fabrizio Casaretto Yakup Peker kimdir?

1964 Bursa doğumlu olan Yakup Peker, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde lisans, RWTH Aachen Teknik üniversitesinde yüksek lisans eğitimiyle Yüksek Makina Mühendisi olmuş ve aynı üniversitede 2 yıl yardımcı asistanlık yapmıştır. 1995 yılından itibaren Alman ve Türk Medya sektöründe etnik pazarlama, marka tanıtım ve danışmanlığı, dijital mecralarda reklam ve PR hizmetleri vermektedir. 1996 yılından bu yana aralıksız olarak 27 yıldır yayınladığı Türk-Alman İş Rehberi nedeniyle, Alman Uyum ve Aile bakanlığı tarafından Uyuma Katkı ödülü kazanmıştır. GS Kulübü, Gsyiad ve GS yardımlaşma sandığı üyesi olan Peker evli ve biri GS kulüp üyesi olan 2 çocuk sahibidir.