Çok enteresan sergi! Trump bulaşık makinesinde...

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BU yıl 44’üncüsü yapılan ve aralarında Türkiye’nin de olduğu 34 farklı ülkeden toplam 214 sanat galerisinin katıldığı ARCO’da İspanyol sanatçı Eugenio Merino’nun dünyadaki aşırı sağı hedef aldığı eseri en ilgi çekenlerden biri oldu. Bir bulaşık makinesinin içine, üzerinde ABD Başkanı Donald Trump, ABD’li iş insanı Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya’daki Vox partisi lideri Santiago Abascal, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi lideri Nigel Farage gibi aşırı sağcı liderlerin fotoğraflarının bulunduğu tabakları dizen Merino, eserinin amacının “tüm dünyada ve Avrupa hükümetlerinde son yıllarda giderek sayıları artan aşırı sağın aklanmasını protesto etmek” olduğunu söyledi.

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‘DİKTATÖRLERDEN KONUŞMAK İÇİN MÜKEMMEL BİR YER’

Eseri için 22 bin Euro değer biçen Merino, basına yaptığı açıklamada, “İspanya, diktatörlerden konuşmak için mükemmel bir yer. Çünkü elimizde bir tane vardı ve bunun monarşiyle sonuçlanması talihsizliğini yaşadık. Bu faşist hareketin düşündüğü bir şeydi” dedi. Gerçek bir bulaşık makinesi kullandığı, fişe takmaları halinde çalışacağını anlatan Merino, “Tabakların beyazlaşmasını istiyorsanız fişe takıp kullanabilirsiniz. Her yıkamada daha fazla beyazlama olur” ifadelerini kullandı.





ARCO’DA İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SOYKIRIMI DA ELEŞTİRİLDİ

Diğer yandan ARCO’da İsrail’in Gazze’deki soykırımını eleştiren bir video da yer aldı. Sanatçılar Alex Reynolds ile Robert M. Ochshorn’un yapay zeka kullanarak yaptığı, 23 bin Euro fiyat konulan, “Cevapsız bir sürü soru” başlıklı videoda, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Ekim 2023’te düzenlenen bir basın toplantısında ABD’li yetkililere Filistin’deki soykırımla ilgili sorulan ve cevabı alınamaya bir dizi soru sergileniyor. ARCO’da siyasi eleştirilerin olduğu ve İspanya içinde polemiğe neden olan başka bir eser ise sanatçı Ramon Mateos’un Kovid-19 döneminde Madrid’deki bakım evlerinde ölen 7 bin 291 kişiye atfen yaptığı eser olarak dikkatleri çekti.

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1 DAKİKALIK IŞIK KAPATMA EYLEMİ

Üzerine beyaz renkte sembolik olarak 7 bin 291 rakamının basıldığı, tavadan aşağıya asılı alüminyum perde ile toplumdaki tepkileri sanatsal olarak aktarmak istediklerini ifade eden eserin bulunduğu sanat galerisinin sahibi Angustias Freijo, “Bu sayı pek çok şeyin simgesi haline geldi. Bu sayı bizden saklamak istedikleri şeyin, olup bitenlerin, ölen insanların üzüntüsünün de simgesi oldu. Bazen bir sayının bize bu kadar çok şey anlatması inanılmaz geliyor” dedi. Bu arada ARCO’ya katılan İspanyol sanat galerileri, sanat eserlerinin satışına yüzde 21’lik KDV getirilmesini protesto etmek için 1 dakika boyunca ışık kapatma eylemi yaptı. Galeri sahipleri, sanat eserlerindeki KDV’nin yüzde 10’a indirilmesini talep etti. İspanya Kralı 6. Felipe tarafından açılışı yapılan ve 9 Mart’ta kadar açık kalacak ARCO’ya Türkiye’den iki sanat galerisi (Öktem Aykut ve OG) katılıyor.

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