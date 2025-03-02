Çok dillilik kazanımdır

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Miras Dil Günleri Projesi kapsamında Hannover’de 15 okulda ses sanatçısı Ayda Kırcı’nın organizesiyle öğrencilerle birlikte yürütülen projede, birçok dilde şarkılarla, oyunlarla yürütülen çalışmalar sonunda Hannover Lister Turm (Saal) da bir etkinlik düzenlendi. Etkinli sanatçı Ayda Kırcı’nın ‘Anotilien Goes Jazz Grubu’nun okuduğu Türk Halk Müziği’nden örneklerle başladı. Ana dilin kültürel kimliğin bir ifadesi olarak önemini insanlara hatırlatmak ve ‘dilsel ve kültürel çeşitliliği ve çok dilliliği teşvik etmek’ amacıyla UNESCO tarafından önerildiğini ve 2000 yılında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edildiğini belirterek konuşmasına başlayan FöTEV Nds Başkanı Seyhan Öztürk, şunları söyledi: “UNESCO’ya göre dünyada konuşulan 6 bin dilden 2 bin 500’ü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Ana dilinize hâkim olmak ve diğer dilleri öğrenmek başarının anahtarıdır. Almanya’da yaşayan ailelerde çok dillilik normdur. Tek dillilik durumu ise daha ziyade istisnadır. Almanya uzun zamandır göç alan bir ülke. Birçok milletten insan, kendi dillerini ve kültürlerini de beraberlerinde getirerek bize geliyor. Günümüzde, Hannover’de doğan her iki çocuktan biri göçmen kökenli. Çocukların dilsel çeşitliliği birçok fayda ve bilişsel beceriyi beraberinde getirir.”