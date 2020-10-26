SALGININ ortaya çıkmasından bugüne Almanya’da toplam vaka sayısı 437 bin 866’ya yükselirken iyileşenlerin sayısı ise 321 bin 600. Aktüel hasta sayısı 106 bin 210 olarak duyurulurken, yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısı 1242 olarak açıklandı. Almanya’da son 24 saatte 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı da 10 bin 56 oldu.

Başbakan Angela Merkel günlük vaka sayılarının hızla artmasının endişelendirdiğini söyledi. Bild gazetesinin haberine göre CDU eyalet meclisleri grup başkanlarıyla yaptığı toplantıda Almanya’da salgının etkisinin aylar süreceğini belirten Merkel, “Çok çok zor aylar var önümüzde” dedi. Robert Koch Enstitüsü ise pazartesi yaptığı değerlendirmede, “Virüs halk arasında çok hızlı yayılıyor. Virüsün yayılmaması için herkese acil olarak sorumluluk düşüyor” denildi.