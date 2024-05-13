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Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı!

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#Almanya#Anneler Günü#AVRUPADAN HABERLER
Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 11:03

Pforzheim ve Çevresi Türk Veliler Derneği, Anneler Günü’nü, Pforzheim’da 10 yıldır Müslüman yașlıların dini ve kültürel hassasiyetlerine dikkate alarak hizmet veren Ayten Aslan Yaşlı Bakım Evi’nde düzenlediği özel bir etkinlikle kutladı.

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BAKIM hizmeti gören yaşlılar, yakınları, dernek üyeleri ve çocuklarının katıldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Dernek Başkanı Mümin Karaca, “Bu yıl tüm anneleri yılın annesi seçtik. Bu etkinliğimiz ile genç nesilleri ve çocuklarımıza bu günü anmaları için teşvik ediyoruz” dedi. Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, sanatçı Şimşek Doğan’ın sazı ve sözüyle unutulmaz anlar yaşandı. Başkan Karaca, yaşlıların anneler gününü tek tek kutlayarak, onlarla sohbet etti. Karaca, 2014 yılından bu yana Müslümanlara yönelik bakım hizmeti veren Ayten Aslan’a teşekkürlerini iletti. Bakım hizmeti gören İlhami ve Ayten Akbaş çifti, unutulmadıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Bakımevi Müdürü Rabia Aslan ve Kübra Aslan, yaşlıların mutluluğu için düzenli etkinlikler yaptıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte, çocuklar tüm annelere çiçek ve çikolata hediye etti.

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı

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#Almanya#Anneler Günü#AVRUPADAN HABERLER

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