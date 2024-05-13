Çok anlamlı Anneler Günü kutlaması: Yaşlı bakım evindeki anneler unutulmadı!

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BAKIM hizmeti gören yaşlılar, yakınları, dernek üyeleri ve çocuklarının katıldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı. Dernek Başkanı Mümin Karaca, “Bu yıl tüm anneleri yılın annesi seçtik. Bu etkinliğimiz ile genç nesilleri ve çocuklarımıza bu günü anmaları için teşvik ediyoruz” dedi. Türk mutfağından lezzetlerin ikram edildiği etkinlikte, sanatçı Şimşek Doğan’ın sazı ve sözüyle unutulmaz anlar yaşandı. Başkan Karaca, yaşlıların anneler gününü tek tek kutlayarak, onlarla sohbet etti. Karaca, 2014 yılından bu yana Müslümanlara yönelik bakım hizmeti veren Ayten Aslan’a teşekkürlerini iletti. Bakım hizmeti gören İlhami ve Ayten Akbaş çifti, unutulmadıkları için duydukları memnuniyeti dile getirerek, dernek yetkililerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Bakımevi Müdürü Rabia Aslan ve Kübra Aslan, yaşlıların mutluluğu için düzenli etkinlikler yaptıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti. Etkinlikte, çocuklar tüm annelere çiçek ve çikolata hediye etti.