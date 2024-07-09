Çocukluk hayalini Londra’da gerçekleştirdi

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UÇMAYI çok sevdiğini ve hayalini kurduğu mesleği yapmaktan mutlu olduğunu ifade eden Deniz Baran Kal, ülkesinden kilometrelerce uzaklıkta bu hayalini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyor. Ankara Anlaşması ile 4 yıl önce ailesi ile birlikte İngiltere’ye yerleşen Deniz Baran Kal, burada başarılı bir eğitim hayatına imza attı. Elbistan’a bağlı Küçükyapalak mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Deniz Baran Kal, “Ailemle birlikte yaklaşık 4 yıl önce Londra’ya yerleştik. Kendimi dil alanında iyice geliştirip öğretmenlerinin büyük önerisi ve çabasıyla sınavına girdim. Küçüklükten beri bunun hayaliyle yaşamıştım. Başarılı da oldum. Gün geçtikçe rütbelerimi aldım. Şu an kendim Harbiyeli eğitiyor ve askeriyeye bağlı kurslar veriyorum. İngiliz Hava Kuvvetlerinde Harbiyeli Çavuş (296. Filo) ve ayrıca pilotluk eğitimi alıyorum. Hava kuvvetleri filosu bana sponsor oldu. Pilotluk lisansı için uçuşlar yapıyorum. Eğitim masraflarımı üstleniyor” ifadelerini kullandı. Kal, “Görevimi tutkuyla yapıyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek ve öğrendiklerimi gelecek nesillere anlatmak işimin en sevdiğim parçası ve öyle de olacak” diye konuştu.

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