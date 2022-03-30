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‘Çocukluk hayalim babam gibi THY’de müdür olmaktı’

#Perihan Kabaoğlu, Aslı Kabaoğlu, Orhan Kabaoğlu#AVRUPADAN HABER#THY
‘Çocukluk hayalim babam gibi THY’de müdür olmaktı’

Türk Hava Yolları (THY) eski müdürü Orhan Kabaoğlu’nun kızı Aslı Kabaoğlu, Aşağı Saksonya eyaletinin Nienburg şehrinde Traumurlaub GmbH-İnfoabend adıyla bir turizm bürosu açtı. TUI şubesi olarak hizmet verecek olan büronun açılışına Hannover Başkonsolosluğu’nda muavin konsolos olarak görev yapan Ahmet Bekir Göksü, başsonsolosluk personeli Muhammet Abeş, THY Hannover Şube Müdürü Osman Nuri Hasırcı, Mustafa Kırdar ve Nüri Coşkun’un yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

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AÇILIŞTA konuşan Aslı Kabaoğlu, şunları söyledi: “Çocukluk hayalim, babam gibi THY’de müdür olmaktı. Bugün yine bu ailenin içinde kalarak bir iş yaşamım olacağı için çok mutluyum. Benim istek ve enerjimi, babam Orhan Kabaoğlu’nun da mesleki deneyimlerini harmanlayarak işe başlıyorum. TUI gibi tüm dünyada güvenilirliği olan bir turizm şirketiyle bu güzel büroda ve potansiyeli olan bir beldede açtığımız iş yerimizde, insanlara tüm deneyimlerimizle, güler yüzle 7-24 aralıksız her türlü eksikliği ve sorunu çözmek için hizmet vereceğiz. Ülkemizin her türlü güzelliklerini, kültürünü daha iyi tanıtarak daha fazla insanın Türkiye’ye gitmesini hedefliyoruz. Sadece Antalya değil, artık Anadolu’nun kentlerinde evler kiralamaya başlandı. Bunların çoğalması yönünde çalışmalarımız olacak.”

‘Çocukluk hayalim babam gibi THY’de müdür olmaktı’
Perihan Kabaoğlu, Aslı Kabaoğlu, Orhan Kabaoğlu (soldan sağa).

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Muavin konsolos Ahmet Bekir Göksu ve THY Hannover Şube Müdürü Osman Nüri Hasırcı da yaptıkları kısa konuşmalarda gençlerin iş yaşamına katılmalarının önemine değindiler. Göksu ve Hasırcı, Türk Hava Yolları’nın İstanbul bağlantılı dünyanın her noktasına uygun fiyatlarla uçuşlar gerçekleştirdiğini söylediler.

‘Çocukluk hayalim babam gibi THY’de müdür olmaktı’

Aslı Kabaoğlu, Erdal Altundaş, Hurşit Köse, Nuri Coşkun, Orhan Kabaoğlu, Perihan Kabaoğlu, muavin konsolos Ahmet Bekir Göksu, Muhammet Abeş, THY Hannover Şube Müdürü Osman Nüri Hasırcı, Ali Akdemir, Mehmet Uzun (soldan sağa).

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#Perihan Kabaoğlu, Aslı Kabaoğlu, Orhan Kabaoğlu#AVRUPADAN HABER#THY

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