Çocukluk aşkı için Almanya’yı bıraktı Sivas’a yerleşti

Haberin Devamı

Sivas’ta yaşayan Hüseyin Yıldız , 33 senedir ‘Kangal’ köpeği yetiştiriciliği yapıyor. Gurbetçi bir ailenin çocuğu olan Yıldız, Almanya ’da büyüdü. Babası ile her yıl memleketi Sivas’a giden Yıldız çok sevdiği Kangallardan bir tane alarak Almanya’ya götürdü. Memleket özlemini bu şekilde gideren Yıldız, ilerleyen yıllarda Sivas’a dönerek bir dağ başında Kangal köpekleri ile birlikte yaşamayı kafasına koydu. ‘Çocukluk aşkım’ dediği Kangallar için Almanya’yı terk ederek Türkiye’ye yerleşen Yıldız, köpeklerini çocuğu gibi seviyor. Bu zamana kadar binlerce köpek yetiştiren Yıldız, onlara olan sevgisini anlata anlata bitiremiyor.Uzman Kangal Yetiştiricisi ve Eğitmeni Hüseyin Yıldız, “Kangallar benim aşkım. ‘Güzelliği on para etmez bu bendeki aşk olmasa. Eylenecek yer olmasa. Kim okurdu kim yazardı, bu düğümü kim çözerdi, koyun kurt ile gezerdi, gönüldeki fikirler bir başka olmasa’ demişti bizim Âşık Veysel baba. Bendeki onların güzelliği bir başka ve dolayısıyla beni onlar içsel olarak kendilerine çektiler. Ben onlar oldum onlar ben. Bu sevgi bir aşk, karşılıklı bir meşke dönüştü” dedi.Yıldız, Kangal köpeklerine olan aşkı yüzünden Almanya’dan ayrılıp Türkiye’ye yerleştiğini söyledi: “Ben gurbetçi çocuğuyum. Biz Almanya’da büyüdük. Dolayısıyla babamla her sene izine geldiğimizde hep kafamızda bunlar vardı. Yani kafaları kara kendileri beyaz. Çocukluk aşkıdır bu. Ben rahmetlik babamdan şunu istemiştim. ‘Baba şunlardan bir tane götürelim.’ Çünkü Avrupa da köpek sevgisi çok. Köpek popülasyonu çok. Irk popülasyonu çok. Biz neden kendi köpeğimizi oraya götürmeyelim. Orda büyütelim. İçimizdeki özlemi orda onlarla giderelim. Bu da benim için ciddi bir bağlantı, gönlümdeki sevgiyi babam bana verdi. Bir gün zaman gelecek bunlarla beraber bir dağ başında, onların sevdiği hayatı severek yaşamayı severek kabul edeceğimi söyledim. Almanya’yı terk edip bunların aşkıyla döndüm memleketime. Aslında bu 40 senedir devam ediyor ama benim için mühim olan bunlarla 34 yıldır tam anlamı ile birlikte gönüldaşlık ve gönül bağı kurabilmekti. Kangal gönlü ile bir insana baktığında insanın içine sızar. Eritir okşar ve dayanışmayı alır. Kangalla insan arasında bir sadakat bağı oluşur. Kangal sadık bir dost ve aşktır.”Yıldız Kangallara olan aşkı ile binlerce Kangal yetiştirdiğini belirtip Kangalların gen haritasını elinde bulundurmanın mutluluğunu yaşadığını ifade edip şunları söyledi: “Binlerce köpek yetiştirdim. Bugün öyle bir konuma geldik ki, Türkiye’nin tertemiz, katışıksız en temiz Kangal gen haritası bizde. Bunun gurunu yaşıyorum. Onları gördükçe talebe olduğumu düşünüyorum. Kangal bedenimin öldüğü anda bile gönlümde diri kalan tek canlıdır. Kangal’a ben âşığım. Kangallar benim için terapidir.”