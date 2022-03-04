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Çocuklarıyla birlikte Bodrum’da toprağa verilecek

#Kraichtal-Unteröwisheim#Ebru Turan # İsmail Turan
Çocuklarıyla birlikte Bodrum’da toprağa verilecek

Almanya’nın Karlsruhe kenti yakınlarındaki Kraichtal-Unteröwisheim kasabasında çıkan yangında hayatını kaybeden anne ile üç çocuğu Bodrum’da toprağa verilecek.

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ALMANYA’nın Kraichtal-Unteröwisheim kasabasına iki hafta önce taşınan ve eski olan evlerini tadilat yaptıran Ebru Turan (41) ile üç çocuğu, binanın çatı katında çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Karlsruhe Savcılığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak açıklamada, ön otopsi raporuna göre anne ve çocuklarının dumandan zehirlenerek öldüğü belirtildi. Açıklamada, “Görgü tanıklarının duyduğu patlama seslerinin içinde inşaat köpüğü olan kutulardan geldiği düşünüyoruz. Muhtemelen aşırı ısı nedeniyle köpükler patladı. Yangının kesin nedeni ise araştırılıyor” denildi. Yangında hayatını kaybeden anne ile çocukları 8 yaşındaki Carlo Turan, 6 yaşındaki ikizler Yavuz Can Ahmet ve Oğuz Ahmet’in cenazeleri, haftaya defnedilmek üzere Ebru Turan’ın babası İsmail Turan’ın yaşadığı Muğla’nın Bodrum ilçesine gönderilecek.

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#Kraichtal-Unteröwisheim#Ebru Turan # İsmail Turan

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