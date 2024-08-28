‘Çocuklarınızın eğitimine aktif katılın’

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TÜRK toplumunun Almanya’daki gücünün ve etkinliğinin artmasının büyük ölçüde eğitimde gösterilecek başarıya bağlı olduğunu vurgulayan Bozgöz, öğrencilerin okul başarılarının, dersleri iyi takip etmelerine, ödevlerini zamanında yapmalarına ve düzenli çalışmalarına bağlı olduğunu söyledi. Bu süreçte anne-babalara da büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Bozgöz, velilerin, çocuklarının eğitimine aktif katılım göstermeleri gerektiğini söyledi. Bozgöz, Türk toplumunun hem Almanya’ya başarılı bir şekilde uyum sağlaması hem de asimile olmadan kendi kimliğini korumasının yolunun, ana dil eğitiminden geçtiğini belirtti. Türkçe derslerinin, Gymnasium, Realschule ve Gesamtschule’lerde 2. ve 3. yabancı dil olarak seçilebileceğini ve lise bitirme sınavlarında (Abitur) da Türkçenin yabancı dil olarak tercih edilebileceğini hatırlattı. Bozgöz, Türkçe derslerinin olmadığı okullarda bu derslerin açılması için velilerin okul yönetimlerine başvuruda bulunmalarını tavsiye etti. Düsseldorf Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi M. Gamze Bozgöz

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KATILIM ARTTI

Düsseldorf bölgesinde Türkçe derslerine katılımın arttığını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bozgöz, özellikle Duisburg’da katılımın yüzde 5.8 oranında arttığını söyledi. Bu artışın, Başkonsolosluk ve Eğitim Ataşeliği tarafından yürütülen kampanyalar, veli bilgilendirme seminerleri ve öğretmenlerin gayretleri sayesinde gerçekleştiğini ifade etti. Bozgöz, velilere seslenerek, bilimsel araştırmaların, ana dilini iyi bilen çocukların diğer dilleri daha kolay öğrendiğini ve okul başarılarının arttığını gösterdiğini söyledi. Bu nedenle, Türkçe derslerinin devam etmesi için velilerin güçlü bir irade göstermesi gerektiğini vurguladı. Son olarak, öğrencilere seslenen Bozgöz, Türkçe derslerine katılmalarını teşvik ederek, hepsine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir okul yılı diledi.