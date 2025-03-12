Çocuklarınızın asimile olmasını istemiyorsanız!..

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“Ana dili, bireyin kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır” diyen eğitimci-yazar Bahattin Gemici, Almanya’da Türkçe dersine katılma oranının yüzde 7’ye düştüğünü söyledi. Gemici, “Çocuklarımızın ve gençlerimizin asimile olmasını, Türkiye ile bağlarının kopmasını istemiyorsak çocuklarımızı mutlaka Türkçe dersine göndermeliyiz” ifadesini kullandı. Okullardaki Türkçe dersinde dilimizin sözlü ve yazılı olarak dilbilgisi kurallarına göre öğretildiğini belirten Gemici, şunları söyledi: “Evde konuşulan Türkçe asla yeterli değildir. Ana dilini iyi öğrenen çocuklar ailesi ve ülkesi ile güçlü bağlar kurar, diğer dilleri de daha kolay öğrenir. Çocuklarımızın güzel okumasını, konuşmasını, doğru yazmasını istiyorsak onları Türkçe dersine göndermeliyiz. Okullarda Türkçe dersi yoksa veliler olarak bir araya gelelim, imza toplayalım. Topladığımız imzaları okul ve eğitim müdürlüklerine, bakanlık yetkililerine gönderelim. Öğretmen ve veli derneklerinden, eğitim ataşeliklerinden destek isteyelim.”



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1 milyon yurttaşımızın yaşadığı Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinde Türkçe sınıfı oluşturmak için ilkokullarda 15, ileriki okullarda 18 öğrencinin başvuru yapması gerektiğine dikkati çeken Gemici, şöyle devam etti: “Ana dil dersinin dışında verilecek Türkçe dersi de yabancı dil statüsünde müfredata alınmalı, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca gibi zorunlu ders olarak okutulmalıdır. Çocuklarımız geleceğimizdir. Çocuk, ana dili ile ailesine, yurduna ve ulusal kültürüne bağlanır. Ana dil eğitimi çocuğun zihinsel ve duygusal gelişimine hizmet eder. Dilini ve kültürünü iyi öğrenen çocukların kendine olan güveni ve saygısı artar. Duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade eden çocuklar başkalarının yanında eziklik hissetmez, içinde yaşadığı topluma da uyumu kolaylaşır. Çok dilli çocukların iş ve meslek edinme şansları artacaktır.”

‘YILMAYIN, BİR ARAYA GELİN’

Bazı okul müdürlerinin Türkçe dersine karşı olumsuz tavır sergilediklerini belirten Gemici, “Bu durum karşısında yılmamalı, haklarımızı almak için okuldaki Türk velileri olarak bir araya gelmeli ve Türkçe dersinin verilmesinde ısrarcı olmalı. Veli ve öğretmen derneklerinden, eğitim ataşeliklerinden destek istemelidir” görüşüne yer verdi.

Okullardaki Türk öğretmenlerinin türlü zorluklar yaşadığını, birkaç okulda ve öğleden sonraları çalışmak zorunda kaldıklarını belirten Gemici, velilerin öğretmenlerle iş birliği yapmalarını, okullarda düzenlenen etkinliklere ve velilerle konuşma günlerine katılmalarını istedi.