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‘Çocuklarınızı asla unutmayacağız’

#Faeser Hanau#Ferhat Ünvar#Serpil Ünver
‘Çocuklarınızı asla unutmayacağız’

Federal Meclis’teki oturumda konuşan Federal içişleri Bakanı Faeser, Hanau’da yapılan ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden kurbanların ailelerine “Çocuklarınızı unutmayacağız“ diye seslendi.

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AŞIRI sağla mücadelenin öncelikli konulardan biri olduğunu söyleyen Federal içişleri Bakanı Faeser, Paskalya tatili öncesinde aşırı sağla mücadelede bir eylem planı hazırlayacağını duyurdu. Göreve geldiğinden beri sürekli olarak aşırı sağla mücadeleyi önemseyen Bakan Feaser, radikallerin ve sol örgütlerin de tehlikeli olduğunu belirtirken ancak demokrasi için en büyük tehlikenin aşırı sağdan geldiğini belirtti.

‘ELİMİZDEN GELEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ’
Feaser Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, “Radikalleşmeyi durdurmak, aşırı sağcı ağları çökertmek ve aşırıların silahlarını ellerinden almak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Kassel Valisi Walter Lübcke’nin öldürülmesi, Halle’deki Yahudi karşıtı saldırı ve Hanau’daki ırkçı saldırıların aşırı sağ tehlikenin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini ifade eden Faeser, NSU cinayetlerinin de kendisini çok derinden etkilediğini ifade etti.

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‘BİR EYLEM PLANI HAZIRLAYACAĞIM’
Feaser, devletin kurban yakınlarına açıklama borçlu olduğunu ve olayların araştırılmaya devam edeceğini de kaydetti. Hanau’daki ırkçı saldırıda hayatını kaybeden Ferhat Ünvar’ın annesi Serpil Ünvar’in “Çocuklarımız boşuna ölmüş olmasın. Onların ölümü ırkçı saldırıların sonu olsun“ dediğini hatırlatan Feaser, “Sevgili Bayan Ünvar’a ve Hanau’da çocuklarına kaybeden tüm ailelere şunu söyleyebilirim: Çocuklarınızı asla unutmayacağız ve ülkemizde tehdit alan ve saldırıya uğrayan her insanı daha iyi koruyacağız. Bu nedenle Paskalya’ya kadar içişleri bakanı olarak bir eylem planı hazırlayacağım“ diye konuştu.

‘BU MADALYANIN BİR YÜZÜ’
Radikalleşmeyi önlemek ve aşırı sağ örgütlenmeyi parçalamak için ellerindeki tüm imkânları kullanacaklarını kaydeden Feaser, “Bu madalyanın bir yüzü diğeri ise angajman: Siyasi aydınlanma ve önleyici tedbirler. Demokratik inisiyatifleri destekleyeceğiz ve Federal Aile Bakanı’yla birlikte demokrasiyi güçlendirme yasası hazırlayacağız“ dedi.

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#Faeser Hanau#Ferhat Ünvar#Serpil Ünver

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