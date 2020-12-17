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Haber Giriş: 17.12.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı

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Çocuklarının gözü önünde eşini bıçakladı
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Düsseldorf’un Hassels semtinde gece yarısı eşini çocuklarının gözü gözünde bıçaklayan koca yakalandı. Hastaneye kaldırılan kadının ise hayati tehlikesi bulunmuyor.

ALMANYA’nın Düsseldorf kentinde gece yarısı anneleri bıçaklanan çocuklar, korkularında komşularına sığındılar. Olayın polise ve ilk yardım ekiplerine haber verilmesi üzerine eve gelen polis ve ilk yardım ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Polisler eve girdiğinde ise kadın yerde yaralı yatarken, evdeki televizyon ise hâlâ açıktı. Aile içi şiddet olayı Düsseldorf’un Hassels semtinde meydana geldi. Çarşamba gece yarısı eşine bıçakla saldıran kocanın yakalandığını bildiren polis, olayın detayları ile ilgili ise bilgi vermedi. Polis soruşturmanın sürdüğünü açıklarken, yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

 

 

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