Çocuklarını kurtarmak için alevlerin arasına daldı ama...

ALMANYA’nın Saksonya Anhalt Eyaleti sınırları içinde kalan Grimma beldesindeki bir apartmanın ikinci katında gece yarısı saat 02.45 sıralarında yangın çıktı. Üç çocuk annesi kadın ile 12 yaşındaki oğlu yangını fark eder etmez kendilerini dışarıya attı. Ancak 32 yaşındaki kadın, iki çocuğunun içeride kaldığını fark eder etmez itfaiyeyi beklemeden tekrar içeriye girerek 7 yaşındaki oğlu ve 8 yaşındaki kızını kurtarmak istedi. Ancak alevlerin arasına giren kadın bir daha da çıkamadı.

Yangına müdahale eden itfaiye çalışanları evin içinde baygın halde buldukları kadın ile iki küçük çocuğunu hemen dışarıya çıkardı. 8 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde, anne ise hastanede yaşamını yitirdi. 7 yaşındaki erkek çocuk ise yaşam mücadelesi veriyor. Anne ve iki çocuğunun dumandan zehirlendikleri açıklandı. İki kişinin ölümüne bir kişinin de ağır yaralanmasına yol açan yangının, mutfakta bulunan elektrikli ocaktan çıktığı açıklandı.