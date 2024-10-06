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Çocuklarını görmeye gitmişti!.. Peş peşe iki araç...

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#Almanya#Karadeniz Ereğli#Trafik Kazası
Çocuklarını görmeye gitmişti.. Peş peşe iki araç...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2024 10:30

Karadeniz Ereğli’de meydana gelen trafik kazasında Almanya’dan tatil için memleketine giden Eyüp Tezeren (68) hayatını kaybetti.

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Ayfer Y. idaresindeki araç, Karadeniz Ereğli’de yaya yolunda yürüyen Eyüp Tezeren’e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Tezeren’e, hemen arkasından gelen Ömer Akdeniz’in kullandığı araç da çarptı. Olayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tezeren’e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Durumu ağır olan Tezeren, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüp Tezeren hayatını kaybetti. Almanya’da yaşayan Eyüp Tezeren’in, bir hafta önce tatil için çocuklarının yanına, Karadeniz Ereğli’ye gittiği öğrenildi. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

 

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#Almanya#Karadeniz Ereğli#Trafik Kazası

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