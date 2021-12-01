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HABERLERAvrupa Haberleri

Çocukların aşısı 1 hafta erken teslim edilecek

#Almanya#Biontech/Pfizer#Çocuklara Aşı Başladı
Çocukların aşısı 1 hafta erken teslim edilecek

BioNTech/Pfizer, 5-11 yaş arası çocuklar için geliştirdiği aşıya onay verilmesinden sonra açıkladığı süreden daha önce aşıları teslim edebileceğini açıkladı. Almanya için ilk etapta 2.4 milyon doz aşı öngörülüyor.

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ÇOCUKLARA da iki doz aşı yapılacağı ve her iki aşı arasında en az 3 hafta süre olacağı belirtildi. Daha önce 20 Aralık’ta aşıları sunacağını duyuran BioNTech/Pfizer AB ülkelerine 13 Aralık’tan itibaren aşı teslim edilebileceğini duyurdu. Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn da aşıların daha erken teslim alınacağını doğrularken, “5-11 yaş arasındaki çocuklara aşının bir hafta önce teslim edilmesini sağladık. Üreticinin güvencesi bu yönde. Mevcut pandemi göz önüne alındığında, bu ebeveynler ve çocuklar için iyi bir haber. Birçoğu özlemle bekliyor” dedi.

STIKO HENÜZ TAVSİYE YAYIMLAMADI
AB için aralık ayında toplamda 13 milyon doza kadar çocuk aşısı teslim edilmesi öngörülüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), geçen hafta BioNTech/Pfizer’ın 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik koronavirüs aşısına yeşil ışık yaktı. 12 yaşın altındaki çocuklar için AB’de onaylanan ilk koronavirüs aşısı olarak da tarihe geçti. Almanya Daimi Aşı Komisyonu (STIKO) ise çocukların aşılanması konusunda henüz bir tavsiye yayımlamadı. STIKO üyesi çocuk doktoru Martin Terhardt, Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada, başlangıçta yüksek riskli çocuklar için STIKO’dan bir öneri beklediğini söyledi. Almanya’da EMA’nın kararından sonra çocuklar yasal olarak aşılanabilir. Ancak birçok doktorun STIKO önerisini beklemeyi tercih edeceği belirtiliyor. 5 yaş ve üzerindeki çocuklara BioNTech/Pfizer aşısının yetişkin dozunun yalnızca üçte biri uygulanacak.

 

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