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Çocuklarımızın geleceği bizlerin elinde

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#NÜRNBERG#MÜSİAD#IHK
Çocuklarımızın geleceği bizlerin elinde
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 10:32

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği (MÜSİAD) Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanlığı tarafından ‘Ticaret ve Sanayi Odası (IHK) seçimlerine Türk gençlerinin katılımı, Türkçe meslek niteliklerin tanınması, eğitim piyasasının durumu’ gibi konuların işlendiği bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

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TOPLANTIYA, MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Haluk Dokur, STK temsilcileri, veliler, öğrenciler, IHK Genel Müdür Yardımcısı Oliver Baumbach, IHK Eğitim Danışmanı Christine Graeff ve konuya ilgi duyan vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Haluk Dokur, şunları söyledi: “Üyelerimize ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaşadığımız bu ülkede iyi meslek sahibi, kendine güvenen gençlerimizin sayısının çoğalmasını ve bu gençlerimizin 27 üyesi yabancı kökenli olan IHK’da görev almalarını sağlamak istiyorsak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bulunarak bu tür toplantılara katılımın sayısını çoğaltmalıyız. Alman makamları tarafından daha fazla dikkate alınmak için çaba sarf etmeliyiz. Çocukların meslek seçiminde, IHK gibi Alman kurumlarında görev yapması konusunda velilere de büyük görevler düşüyor. Çocuklarının geleceği konusunda belirsizlik yaşayan veliler, meslek seçimi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veren yerlere başvurabilir.”

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Çocuklarımızın geleceği bizlerin elinde
IHK HİZMETLERİNDEN YARARLANIN’
IHK Genel Müdür Yardımcısı Oliver Baumbach ise iş dünyası ve eğitim alanında sağlanan destekler ve mevcut fırsatlar hakkında detaylı bilgiler sundu. Baumbach, IHK’da yapılacak seçimler hakkında bilgi verirken, bütün üyelerin seçme ve seçilme hakkı olduğunun altını çizdi. Baumbach, “IHK’nın sunduğu destek hizmetlerinden gençlerimiz yararlanırsa, IHK’da görev alacak gençlerin sayısı çoğalır” dedi. IHK Eğitim Danışmanı Christine Graeff da gençlerin mesleki eğitim olanakları ve kariyer planlamaları konusunda önemli bilgiler paylaştı. Güncel meslek durumu hakkında da kapsamlı bilgiler veren Graeff, “Özellikle iyi bir meslek eğitimine gençlerimizi yönlendirirsek, başarıları artar. Gençlerimizin önemli kurumların çatısı altında yer alıp faaliyet göstermesi önemli” diye konuştu.

 

 

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#NÜRNBERG#MÜSİAD#IHK

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