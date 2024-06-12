Çocuklarımızın geleceği bizlerin elinde

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TOPLANTIYA, MÜSİAD Nürnberg/Kuzey Bavyera Başkanı Haluk Dokur, STK temsilcileri, veliler, öğrenciler, IHK Genel Müdür Yardımcısı Oliver Baumbach, IHK Eğitim Danışmanı Christine Graeff ve konuya ilgi duyan vatandaşlar katıldı. Burada bir konuşma yapan Haluk Dokur, şunları söyledi: “Üyelerimize ve vatandaşlarımızı bilgilendirmeye yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaşadığımız bu ülkede iyi meslek sahibi, kendine güvenen gençlerimizin sayısının çoğalmasını ve bu gençlerimizin 27 üyesi yabancı kökenli olan IHK’da görev almalarını sağlamak istiyorsak, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde bulunarak bu tür toplantılara katılımın sayısını çoğaltmalıyız. Alman makamları tarafından daha fazla dikkate alınmak için çaba sarf etmeliyiz. Çocukların meslek seçiminde, IHK gibi Alman kurumlarında görev yapması konusunda velilere de büyük görevler düşüyor. Çocuklarının geleceği konusunda belirsizlik yaşayan veliler, meslek seçimi konusunda ücretsiz danışmanlık hizmeti veren yerlere başvurabilir.”

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