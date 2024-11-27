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Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci, öğretmenlerin özverili çalışmalarını takdir ederek şükranlarını sundu: “Türkçe ve Türk kültürünü yaşatma görevini büyük bir gayret ve fedakârlıkla yerine getiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çocuklarımıza iyi bir gelecek sağlamak ve çocuklarımızı, gençlerimizi iyi meslek sahibi kişiler görmek istiyorsak, öğretmenlerimiz kadar ailelerin de yakından ilgilenmesi gerekir. İki kültür arasında yetişen çocuklarımıza gelenek ve göreneklerimizi aşılayalım, kültürümüze ve çocuklarımıza sahip çıkalım.” Kutlamaya katılan öğretmenler müzik dinletisi eşliğinde sohbetler ederek bu özel günü paylaşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Eğitim Ataşesi Vekili Berçekaral ise öğretmenlerin çocuklarımızın geleceğindeki önemine dikkat çekerek Türkçe ve Türk kültürünün yaşatılması adına yapılan çalışmaları desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Berçakaral, “Bu anlamlı gün vesilesiyle, çocuklarımızın eğitiminde önemli bir role sahip olan öğretmenlerimizin fedakâr çabaları bir kez daha vurgulanmış oldu. Türk kültürünü ve dilini nesiller boyu yaşatma görevini üstlenen tüm öğretmenlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.