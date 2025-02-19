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DİTİB Ravensburg’un kültür salonunda, TOAB Bodensee/Markdorf Eğitim Bölgesi Çatı Başkanlığı tarafından yoğun ve verimli bir program düzenlendi. Programa, Stuttgart Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Ali Değirmendereli ve Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Güven Toymaz katıldı. Programın ilk etkinliği, TOAB Bodensee/Markdorf Eğitim Bölgesi Çatı Başkanlığı Olağan Kongresi oldu. Kongrede mevcut Başkan Nurcan Mengüç oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Mengüç, geçmiş dönemde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verirken, geleceğe yönelik projelerini de paylaştı. Mengüç, “Çocuklarımız geleceğimizdir. Geleceğimizin teminatı atasına, örf ve adetlerine bağlı, binlerce yıllık kültürel değerlerimizi taşıyan gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz” dedi.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TARTIŞILDI
Württemberg Veli Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Güven Toymaz, eğitimle ilgili istatistiklere dayalı bir sunum gerçekleştirdi. Toymaz, Almanya’daki Türk toplumunun eğitimde yaşadığı mevcut sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak, “Dil ve kültür çalışmalarımızın yanı sıra çocuklarımızın Almanya’daki eğitim sisteminde başarılı olması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Toymaz, konuşmasının sonunda Almanya’da Türk toplumu olarak kanun yapıcılar tarafından muhatap kabul edilmek ve saygı görmek için seçimlere katılmanın önemine değindi. “Seçimlere katılmak, birinci vatandaşlık görevinizdir. Lütfen bu konuda hassas olun” diyen Toymaz, katılımcıları oy kullanmaya davet etti.