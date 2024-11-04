Ahmet KÜLAHÇI
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2024 10:30
Yozgatlı ‘misafir işçi’ torunu Dr. Mehmet Atila. İlkokul müdürü “Sen başaramazsın” diyerek onu meslek eğitimi yapanların gittiği ‘Hauptschule’ye göndermek istedi. Ailesi buna itiraz etti. Mehmet de müdürü dinlemedi. Karşılaştığı ayrımcılığa, dışlamalara, ön yargılara aldırış etmeden tüm zorlukları aştı ve sonunda plastik cerrahi uzmanı oldu. Doktor olduktan sonra da mücadeleyi bırakmadı. 2011’den bu yana her yıl belli süreliğine Afrika ülkelerine giderek yaşam sevinçlerini kaybeden çocukları ücretsiz ameliyat etti. Afrikalı çocukları yaşama bağlayan ‘Türk kurtarıcı’ oldu.
Dr. Mehmet Atila
. Almanya
’ya ‘Gastarbeiter’ (misafir işçi) olarak gelen Yozgatlı bir Türk’ün torunu. Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletine bağlı Bad Oeynhausen’de dünyaya gelmiş. Plastik Estetik Cerrahi uzmanı.
KRV’nin başkenti Düsseldorf’ta ‘Medical Inn’ adı altındaki Plastik Estetik Cerrahi Merkezi’ni kurmuş.
Farklı uluslardan uzman hekimlerin çalıştığı bu merkezde, kişilerin görünümünü iyileştirmek daha da güzelleştirmek veya değiştirmek için yüz germe, meme büyütme ve küçültme, karın germe, yağ çekme ve burun estetiği gibi ameliyatlar yapılıyor.
Tabii doku kaybı, doğum bozuklukları nedeniyle oluşan doku kusurları olan, travma sonucu insanların kopmuş uzuvlarının işlevlerini yeniden kazanmaları için gerekli ameliyatlar da.
Kendi alanında isim yapmış Dr. Mehmet Atila, Hollwood’un ünlü bazı yıldızlarını da güzelleştirmiş.
Almanya’nın tanınmış film
yıldızları ve sanatçılarına özel doğal güzellikler katmış.HER YIL GİDİYOR
Ancak “Her şey para değil” diyen Dr. Mehmet Atila, Afrika’ya giderek yaşam sevinçlerini kaybeden çocukları ücretsiz ameliyat edip, onlara hayata bağlanma sevinci vermiş ve vermekte.
Hem de 2011 yılından beri.
Gana, Kamerun ve Senegal başta olmak üzere çeşitli Afrika ülkelerine giderek yarık damak ve yarık dudaklı olarak dünyaya gelen çocukları ameliyat ederek onlara ve ailelerine yaşam sevinci yaşatmış.
Bu yöndeki çalışmalarını severek sürdürdüğünü söylüyor Afrikalı çocukları yaşama bağlayan ‘Türk kurtarıcı
’.
Her yıl 10-15 gün bir Afrika ülkesine giderek ameliyatlar yapıyor.
Yüzlerindeki yanıklar nedeniyle aynaya bakmaktan korkan çocukları ameliyat ederek hem yüzlerini güzelleştiriyor hem de yüzlerini güldürüyor.
Şu ana kadar binden fazla çocuğu ameliyat ederek yüzlerini güldürmüş, onları hayata bağlamış ve sevinçlerini paylaşmış.
“Bir gün Kamerun’da ameliyat yaptığım hastanenin penceresinden baktığımda dışarıda küçük bir kız çocuğu gördüm. Tek ayağının üzerinde zıplaya zıplaya yürümeye çalışıyordu. Evlerine götürmek için elinde dolu bir su kovası da vardı. Çalışan elemanlardan birine gidip o kız çocuğunu getirmesini rica ettim. Üzerine kaynar su dökülen kızcağızın bir ayağı tamamen işlevini kaybetmişti. Bu kız çocuğunun ertesi gün anne babasıyla birlikte getirilmesini söyledim. Getirdiler de. Anne babasının iznini alıp ameliyat ettim. Ve o kız çocuğu hastaneden iki ayakları üzerinde yürüyerek çıktı. Hiç şüphesiz dünyalar onun oldu. Annesi babası da çok sevindi. O kız çocuğunun ve ailesinin yaşadıkları o sevinç ve mutluluğu görmek beni de çok sevindirdi” diyor Dr. Mehmet Atila.HOLLYWOOD FİLMİ GİBİ
2016 yılından beri de Gana’daki ameliyatları Gana kökenli siyahi bir Amerikalı hekimle birlikte yapmaya başlamışlar.
“Bu arkadaşın bir Hollywood filmi çevrilecek kadar ilginç bir hayat hikayesi var” diyor Dr. Atila:
“Gittim, doğduğu yeri gördüm. Elektrik yok, su kaynakları yok. Kapı, pencere, cam yok barındıkları yerlerde. 40 aile bir yerde yaşıyor ve hepsine ait tek bir tuvalet var. Beraber çalıştığımız arkadaş orda doğup büyümüş. Bakkal dükkânı işleten dayısından kendisine bir elektrikli lamba satın almasını istemiş. Aylarca yalvarıp yakardıktan sonra dayısı onun arzusunu yerine getirmiş. O da eline geçirdiği kitapları geceleri okuyup kendisini yetiştirmiş ve ABD Büyükelçiliği’ne gidip ‘Ben Amerika’da tıp okumak istiyorum’ demiş. ‘Ne okudun, nereyi bitirdin?’ diye sormuşlar. ‘Her şeyi kendim öğrendim’ deyince de sınav yapıp ABD’ye gitmesine izin vermişler. Dayısı da tek yön bir uçak bileti alıp ona Amerika yolunu açmış. Tabii okullar paralı olduğu için bir fırında günde 12 saat çalışıp para biriktirmiş. 1.5 yıl sonra da üniversiteye başlamış. Çok başarılı bir öğrenci olduğu için ünlü Harvard Üniversitesi bursu kazanıp Tıp Fakültesi’ni bitirmiş. Plastik Estetik Cerrahi Uzmanı olmuş. Ve şimdi de kendi kökeninden çocuklara ve insanlara yardım ediyor. Onlara hayat veriyor.”HÂLÂ YAŞANIYOR
Kendisi de doğup büyüdüğü Bad Oeynhausen kentindeki ilkokul döneminde bile ayrımcılık yaşamış.
İlkokul müdürü “Sen başaramazsın” diye onu liseye değil meslek eğitimi yapacakların gittiği ‘Hauptschule’ye göndermek istemiş.
Tabii ailesi buna itiraz etmiş ve Türk Mehmet de tepki gösterince, müdür onun kulağını çekmiş.
Ama Mehmet Atila yılmamış ve 10 yaşından itibaren kafasına doktor olmayı koyduğu için önce liseyi bitirmiş, sonra da Münster Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni.
Rotenburg Diakonie Kliniği’nde Plastik Estetik Cerrahi uzmanlığını almış.
Staj yapmak için başvurmak istediğinde, kendisinden ilkokul diploması bile istendiği için, babası yıllar sonra “Başaramaz” diyen müdüre gidip diplomanın bir kopyasını istemiş.
“Ne yapacaksın?” diye sorunca da “Senin ‘Başaramaz’ diye liseye gitmesine izin vermek istemediğin oğlumuz Mehmet, Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Şimdi de kendi dalında uzman olmak istiyor” yanıtını vermiş babası da.
O müdür o anda neler düşündü bilmem.
Ama ne yazık ki, aralarında yüz binlerce Türk kökenlinin de bulunduğu göçmen kökenli çocuklar ‘doğuştan buralı’ oldukları halde, Almanya gibi gelişmiş bir sanayi ülkesinde, özgürlükçü demokratik hukuk devletinde bu tür ayrımcılık da dışlamalar da ön yargılar da ırkçılık da hâlâ yaşanmaktadır.