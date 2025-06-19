Çocukları intihara sürükleyen 'Beyaz Kaplan' tutuklandı

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Polis basın sözcüsü Florian Abbenseth, Eyalet Kriminal Soruşturma Dairesi Başkanı Jan Hieber, Emniyet Müdürü Falk Schnabel ve Başsavcı Jörg Fröhlich, polis ve Başsavcılık tarafından internet üzerinden işlenen cinayet ve cinayete teşebbüs şüphesiyle çıkarılan tutuklama kararıyla ilgili olarak emniyet müdürlüğünde bir basın toplantısı düzenledi.

Polise göre Shahriar J., 13 yaşındaki bir çocuğu canlı yayında kendini asmaya zorladı. Ayrıca, Kanada'daki 15 yaşındaki bir kıza da ölümcül tuzak kurduğu öne sürülüyor. Şüpheli hakkında 39 tehlikeli vücut yaralama, 20 ağır cinsel istismar ve 42 çocuk pornosu bulundurma suçlaması bulunuyor.

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Shahriar J., Hamburg-Wandsbek'teki lüks aile evinde özel operasyon birimi (SEK) tarafından gece yarısı yatakta uyurken yakalandı. Polis, bilgisayarına erişmek için şifreyi kırmak yerine, şüpheliyi bilgisayar başında yakalamayı planlamıştı. Ancak J.'nin o sırada uyuduğu ortaya çıktı.

Shahriar J.'nin, dünya çapında faaliyet gösteren "764" adlı sapkın bir çevrimiçi örgütün üyesi olduğu iddia ediliyor. Grup, gençleri intihara sürüklemek, hayvanlara işkence etmek ve bu eylemleri kaydedip yaymakla suçlanıyor.

ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2023'te şiddet içerikli videolarda görülen Shahriar J. hakkında Alman yetkililere bilgi vermişti. Hamburg Emniyet Müdürlüğü'nün başlattığı "Mantacor" operasyonuyla şüpheli yakalandı. "764" grubu, FBI tarafından terör örgütü olarak sınıflandırıldı. ABD, Yunanistan ve Almanya'da grup üyelerine yönelik davalar devam ediyor.

Fotoğraf: Georg Wendt/dpa