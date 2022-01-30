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HABERLERAvrupa Haberleri

Çocukları fareye benzetmesi tepki çekti

#Almanya#Komedyen Jan Böhmerman#AVRUPADAN HABERLER
Çocukları fareye benzetmesi tepki çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ettiği hakaretler Alman siyasetçiler ve medya tarafından sanat özgürlüğü adı altında savunulan komedyen Jan Böhmermann, koronavirüs salgınında çocukları farelerle kıyaslayınca eleştirildi.

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PROVOKATİF söylemleriyle dikkati çeken Böhmermann, ‘ZDF Magazin Royale’ adlı programında salgın tedbirlerini eleştirirken okula giden çocukları farelere benzetti. Böhmermann, “Veba döneminde sıçanlar neyse, korona döneminde de çocuklar aynı, virüsün konakçı hayvanları” diye espri yaptı. Omikron varyantının özellikle çocuklarda yayıldığının ortaya çıkması yönündeki resmi veriler nedeniyle okula giden çocukları diline dolayan Böhmermann, “Bir tür virüsle enfekte olmaya devam ediyorlar ve sorumsuz küçük yarı insanlar bu konuda ne yapıyor? Hiçbir şey! Her gün dondurucu soğukta sınıflarda oturuyorlar” dedi.

‘GÖRMEZDEN GELİYOR’
Böhmermann’ın bu sözleri Almanya’da tepki çekti. FDP Federal Meclis milletvekili Daniel Fost, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hicivlerin her şeyi yapmasına izin verilmesi umurumda değil, Jan Böhmermann’ın söylediklerini iğrenç derecede tatsız buluyorum” dedi. Yeşiller Federal Meclis Grubu’nun ekonomi politikası sözcüsü Dieter Janecek de Böhmermann’ı eleştirdi. Janeck, “Jan Böhmermann, hicivdir. Ancak aynı zamanda iki yıldır yayılan pandemide çocukların ‘suçlu olduğu’ (asılsız) anlatıya da hizmet ediyor ve karantinaların devasa psiko-sosyal sonuçlarını sürekli olarak görmezden geliyor. İnanamıyorum” diyerek eleştirdi. Birçok takipçisi de Böhmermann’ın esprisini ‘seviyesiz’, ‘tatsız’ ve ‘üzücü’ bulduğunu yazdı.

 

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