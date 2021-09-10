Çocuklardan sonra hamilelere de aşı tavsiyesi!

KOMİSYON, yeteri kadar veri olmadığı için çocuklara yönelik aşı tavsiyesini uzun süre geciktirmişti. Robert Koch Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, komisyonun emziren annelere de iki doz mRNA aşısı yaptırmalarını tavsiye ettiği belirtildi. Hamile kadınların koronaya yakalandıktan sonra ağır hastalık geçirme riskinin yanı sıra erken doğum yapma riskinin de bulunduğu açıklandı.

İKİNCİ 3 AYLIK DÖNEMDE...

STIKO, hamilelerin kronik veya başka bir hastalıkları olup olmadığından bağımsız olarak aşı yaptırmalarını önerdi. Açıklamada, “Yapılan bilgilendirme görüşmeleri ve mevcut kanıtların değerlendirilmesinden sonra, STIKO, şimdi hamileliğin ikinci 3 aylık döneminden itibaren aşılanmamış veya eksik aşılanmış hamile kadınların ve aşılanmamış veya eksik aşılanmış emziren kadınların iki doz Kovid-19 aşısı yaptırmaları yönünde tavsiyede bulunuyor” denildi.