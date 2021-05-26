Çocuklardan da koronavirüs bulaşıyormuş!

KORONA salgını ortaya çıktıktan sonra bugüne kadar tartışma konusu olan çocukların taşıyıcı olup olmadıkları veya başkalarına da bulaştırıp bulaştırmadıkları konusunda yeni bir araştırma yapan uzmanlar, çocukların da koronavirüsü bünyelerinde tuttukları ve başkalarına aktardıkları belirlendi.

YAŞ İLERLEDİKÇE VİRÜS ARTIYOR

Science dergisinde yayımlanan araştırma sonucuna göre 25 bin vakayı merceğe alan virologlar, 0–5 yaş grubu çocukların da yetişkinler kadar olmasa da virüs taşıdıklarını tespit etti. Yaş ilerledikçe virüs yoğunluğunun da artış gösterdiğine dikkat çeken uzmanlar, ortaya çıkan hastalık belirtilerinin farklı olmalarının da aynı nedenden kaynaklanmasının mümkün olduğunu vurguladı.