Çocuklarda intihar girişimi arttı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kâbus döndü Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...Kâbus döndü! Hem kent merkezinde hem de yüzeyde...#Mersin
Ligin ayarlarını bozan takım Konyaspor... İdmana gitmek istemiyorum dedimLigin ayarlarını bozan takım Konyaspor... 'İdmana gitmek istemiyorum' dedim#Konyaspor
Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli miDepremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?#Deprem Uyarı Sistemi
Kazakistanda gerilim artıyor Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açınKazakistan'da gerilim artıyor! Cumhurbaşkanı Tokayev: Uyarı yapmadan ateş açın#Kazakistan
CHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyorCHP’li FETÖ firarisi CNN Türk’le uğraşıyor #FETÖ
Tedbirler gündemde Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneriTedbirler gündemde! Pandemide 100 bin alarmı: 3 kritik öneri#Koronavirüs
Yeni ekonomi paketi Mecliste 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecekYeni ekonomi paketi Meclis'te! 18 maddelik teklif kimi, nasıl etkileyecek?#Yeni Ekonomi Paketi
Şevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayımŞevki Yılmaz olayını çözmüş bulunmaktayım#Şevki Yılmaz
Pedikür deyip geçmeyin Parmağı kesildi, bacağını kaybetti...Pedikür deyip geçmeyin! Parmağı kesildi, bacağını kaybetti... #Ayak Bakımı
Ek zamla memurun maaşı artacakEk zamla memurun maaşı artacak#Memur
Pendikte korkutan görüntü Kaynıyor, sürekli çoğalıyorPendik'te korkutan görüntü! 'Kaynıyor, sürekli çoğalıyor'#Istanbul
Dünya bu görüntüleri konuşuyor Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Hazırlıklar tamam, savaş şehre iniyor...#Tayvan
Ebrar Karakurt ile Paolo Egonudan müthiş düello 5 sete giden finalde kupa zaferi...Ebrar Karakurt ile Paolo Egonu'dan müthiş düello! 5 sete giden finalde kupa zaferi...#Ebrar Karakurt
Takipçilerine duyurdu Heyecan yaratan Türkiye paylaşımıTakipçilerine duyurdu! Heyecan yaratan 'Türkiye' paylaşımı#Batman
Ve beklenen oldu... Korona sil baştan Bu 3 semptoma dikkatVe beklenen oldu... Korona sil baştan! Bu 3 semptoma dikkat #Omicron
HABERLERAvrupa Haberleri

Çocuklarda intihar girişimi arttı

#Almanya Essen Üniversitesi#Çocuklarda İntihar Girişimi Arttı#AVRUPADAN HABERLER
Çocuklarda intihar girişimi arttı

Almanya’da Essen Üniversitesi’nin bir araştırması korona döneminde çocuklar arasındaki intihar girişiminin arttığını ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

SALGININ ikinci yılında 2021 yılı mart ve mayıs ayları arasında yaklaşık 500 çocuk ve genç intihar girişiminde bulunarak yoğun bakıma kaldırıldı. Araştırmaya göre bu sayının 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki aynı döneme göre 3 kat daha fazla olduğu belirtildi. Essen Üniversitesi, 27 yoğun bakım ünitesindeki verilere göre araştırmayı yaptı. Araştırma ekibinin başında yer alan çocuk doktoru Prof. Christian Dohna-Schwake, her intihar girişiminin yoğun bakımla sonuçlanmadığını belirtirken, sayının daha fazla olma ihtimali bulunduğunu belirtti. Salgının ikinci yılı olan 2021’de Almanya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya gitmesinin çocuk ve gençler üzerinde çok olumsuz etki yarattığı belirtildi. Bu dönemde okullar, spor salonları, gençlik merkezleri gibi birçok etkinlik yapılacak mekânlar yaklaşık 5 ay boyunca kapalı kalmıştı. Okulların kapanmasıyla birlikte dijital eğitimin de tam anlamıyla uygulanamadığı ve bunun da çocukları olumsuz etkileyen sebeplerden biri olduğu belirtiliyor.

Çocuklarda intihar girişimi arttı

Haberin Devamı

OKULLAR AÇIK KALMALI
Kapanmaların çocuklar arasında çaresizlik hissi uyandırdığı ve yalnızlaştırdığını belirten Prof. Dohna-Schwake, çocukların evde kaldığı dönemde artan sosyal medya kullanımının da etkenlerden biri olduğunu söyledi. Yapılan araştırmaların uzun süre ekran karşısında kalan çocuklarda yeme içme bozukluğu, depresif tutumlar, yorgunluk, isteksizlik gibi semptomlar ortaya çıkarttığını belirten Prof. Dohna-Schwake, “Buna karşı en etkili önlem bu sefer mümkün olduğu kadar okulları açık tutmaktır” dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI
Uzmanlar, çocuk ve gençlerin sadece dışarıda katılacakları etkinliklerinin kısıtlanmadığına aynı zamanda sosyal temas alanındaki sert tedbirlerle evde bir araya gelmenin imkânsız hale geldiğine dikkati çekti. Bunun da gençleri etkilediği belirtildi. Çocuk doktorları ve psikologlar, bu dönemde aile içi şiddet ve buna bağlı bazı semptomların arttığına da dikkati çekiyor. Araştırmaya yer veren Bild gazetesi koronavirüsün çocuklar üzerinde etkisine de değindi. Buna göre; Almanya’da salgından bu yana virüse bağlı olarak 113 bin 268 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 20 yaşın altında olanların sayısı ise 38 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybeden 20 yaş altı çocuk ve gençlerin çoğunun da kronik hastalıkları bulunduğu belirtildi. Ancak salgın nedeniyle uygulanan sert kısıtlamaların çocukların psikolojisini bozduğu ve tedavisinin çok uzun sürdüğü kaydedildi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya Essen Üniversitesi#Çocuklarda İntihar Girişimi Arttı#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat