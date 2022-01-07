Çocuklarda intihar girişimi arttı

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SALGININ ikinci yılında 2021 yılı mart ve mayıs ayları arasında yaklaşık 500 çocuk ve genç intihar girişiminde bulunarak yoğun bakıma kaldırıldı. Araştırmaya göre bu sayının 2017, 2018 ve 2019 yıllarındaki aynı döneme göre 3 kat daha fazla olduğu belirtildi. Essen Üniversitesi, 27 yoğun bakım ünitesindeki verilere göre araştırmayı yaptı. Araştırma ekibinin başında yer alan çocuk doktoru Prof. Christian Dohna-Schwake, her intihar girişiminin yoğun bakımla sonuçlanmadığını belirtirken, sayının daha fazla olma ihtimali bulunduğunu belirtti. Salgının ikinci yılı olan 2021’de Almanya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında tam kapanmaya gitmesinin çocuk ve gençler üzerinde çok olumsuz etki yarattığı belirtildi. Bu dönemde okullar, spor salonları, gençlik merkezleri gibi birçok etkinlik yapılacak mekânlar yaklaşık 5 ay boyunca kapalı kalmıştı. Okulların kapanmasıyla birlikte dijital eğitimin de tam anlamıyla uygulanamadığı ve bunun da çocukları olumsuz etkileyen sebeplerden biri olduğu belirtiliyor.

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OKULLAR AÇIK KALMALI

Kapanmaların çocuklar arasında çaresizlik hissi uyandırdığı ve yalnızlaştırdığını belirten Prof. Dohna-Schwake, çocukların evde kaldığı dönemde artan sosyal medya kullanımının da etkenlerden biri olduğunu söyledi. Yapılan araştırmaların uzun süre ekran karşısında kalan çocuklarda yeme içme bozukluğu, depresif tutumlar, yorgunluk, isteksizlik gibi semptomlar ortaya çıkarttığını belirten Prof. Dohna-Schwake, “Buna karşı en etkili önlem bu sefer mümkün olduğu kadar okulları açık tutmaktır” dedi.

AİLE İÇİ ŞİDDET ARTTI

Uzmanlar, çocuk ve gençlerin sadece dışarıda katılacakları etkinliklerinin kısıtlanmadığına aynı zamanda sosyal temas alanındaki sert tedbirlerle evde bir araya gelmenin imkânsız hale geldiğine dikkati çekti. Bunun da gençleri etkilediği belirtildi. Çocuk doktorları ve psikologlar, bu dönemde aile içi şiddet ve buna bağlı bazı semptomların arttığına da dikkati çekiyor. Araştırmaya yer veren Bild gazetesi koronavirüsün çocuklar üzerinde etkisine de değindi. Buna göre; Almanya’da salgından bu yana virüse bağlı olarak 113 bin 268 kişi yaşamını yitirdi. Bunlardan 20 yaşın altında olanların sayısı ise 38 oldu. Koronavirüsten hayatını kaybeden 20 yaş altı çocuk ve gençlerin çoğunun da kronik hastalıkları bulunduğu belirtildi. Ancak salgın nedeniyle uygulanan sert kısıtlamaların çocukların psikolojisini bozduğu ve tedavisinin çok uzun sürdüğü kaydedildi.