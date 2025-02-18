Çocuklarda ağır grip vakaları arttı

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2025 10:33
Almanya’da çocuklarda ağır seyreden grip vakaları, yılın başından bu yana belirgin bir şekilde arttı. Şubat ayının başında, çocuk hastanelerine gelen grip vakaları, ocak ayının başında görülen vakaların yaklaşık beş katına çıktı. Alman Pediatrik Enfeksiyoloji Derneği’nin (DGPI) 65 hastaneden topladığı verilere göre ağır grip vakaları konusunda uyardı.
DGPI Başkanı Tobias Tenenbaum, bu yıl grip dalgasının oldukça şiddetli olduğunu belirterek, “Genellikle tüm aile etkileniyor” dedi. Berlin’deki Sana Klinikum Lichtenberg Çocuk ve Gençlik Hastalıkları Kliniği’nin başhekimi olan Tenenbaum, durumun dramatik olmadığını ancak yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini söyledi. Tenenbaum’a göre, hem küçük hem de daha büyük çocuklar grip nedeniyle hastaneye başvuruyor. Ancak vakaların büyük çoğunluğu, 5-8 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) de geçen hafta yaptığı açıklamada, grip nedeniyle hastaneye yatırılan okul çağındaki çocukların ve küçük çocukların sayısında olağanüstü bir artış olduğunu duyurmuştu.MUTLAKA DOKTORA BAŞVURUN
Tenenbaum, ebeveynlere şu uyarılarda bulundu: “Çocuğunuz nefes almakta zorlanıyorsa, yeterince yemek
yemiyorsa, birkaç gündür ateşi düşmüyorsa veya genel durumu kötüleşiyorsa, mutlaka doktora başvurun. Doktor, gerekli gördüğü takdirde hastaneye yatış önerebilir.” Tenenbaum’a göre, grip her çocuğu etkileyebilir ve ağır vakalarda ise zatürre, şiddetli bronşit veya ateşli nöbetler görülebiliyor. Uzmanlar, ebeveynlere çocuklarının grip belirtilerini yakından takip etmelerini ve zamanında doktora başvurmalarını önerdi.