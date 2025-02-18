Çocuklarda ağır grip vakaları arttı

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DGPI Başkanı Tobias Tenenbaum, bu yıl grip dalgasının oldukça şiddetli olduğunu belirterek, “Genellikle tüm aile etkileniyor” dedi. Berlin’deki Sana Klinikum Lichtenberg Çocuk ve Gençlik Hastalıkları Kliniği’nin başhekimi olan Tenenbaum, durumun dramatik olmadığını ancak yoğun bir çalışma temposu gerektirdiğini söyledi. Tenenbaum’a göre, hem küçük hem de daha büyük çocuklar grip nedeniyle hastaneye başvuruyor. Ancak vakaların büyük çoğunluğu, 5-8 yaş aralığındaki çocuklarda görülüyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) de geçen hafta yaptığı açıklamada, grip nedeniyle hastaneye yatırılan okul çağındaki çocukların ve küçük çocukların sayısında olağanüstü bir artış olduğunu duyurmuştu.