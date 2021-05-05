Çocuklara korona bütçesi

BAKANLAR KURULU, virüs nedeniyle evde daha fazla vakit geçirmek zorunda kalan çocukların sosyal alan ve eğitimdeki açıklarının giderilmesine yönelik ek dersler için 2 milyar euro ayrılmasını karara bağlandı. Bütçenin 1 milyarı doğrudan eğitime yönelik geri kalanı ise sosyal projeler için harcanacak. Ayrıca dar gelirli ailelerden gelen çocukların spor ve boş zaman aktiviteleri için çocuk başına bir kereliğine mahsus 100 euro ödenmesi de kararlaştırıldı. Federal Eğitim Bakanı Anja Karliczek (CDU), alınan kararla birlikte çocukların salgından meydana gelen açıklarının kapatılacağı ve salgının olumsuz etkisinin hafifletileceğini söyledi.