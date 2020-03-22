Çocuklara Janosch’tan hikayeler okuyor!
Almanya doğumlu gazeteci ve televizyon sunucusu Damla Hekimoğlu, korona krizinde çocuklar için harika bir fikir geliştirdi. Damla Hekimoğlu her gün saat 10.30’da YouTube kanalından çocuklara Janosch’tan hikayeler okuyor.
KORONA krizinde sadece dayanışma değil, yaratıcı fikirler geliştirip çocukları eğlendirmek de önemli. Gazeteci Damla Hekimoğlu korona krizi nedeniyle okulların kapatılması üzerine ilginç bir fikire imza attı. WDR radyo ve televizyonunda çalışan, Phoenix televizyon kanalında sunuculuk yapan Damla Hekimoğlu, saat 10.30’dan itibaren çocuklar için YouTube kanalı üzerinden hikayeler okuyor.FARE ŞERİF’TEN HİKAYELER
Çocuklar için resimli hikaye ve kitaplarıyla tanınan Janosch’un ‘Maeusesheriff’ (Fare Şerif) adlı kitabından hikayeler okuyan Damla Hekimoğlu, Hürriyet gazetesinin Almanca Hürriyet.de haber portalına, dinleyici çocuklardan çok ilgi geldiğini, teşekkür mailleri aldığını söyledi. Sadece çocukların değil yetişkinlerin de hikayeleri dinlediğini belirten Damla Hekimoğlu, çocukluğunda çok severek okuduğu Janosch hikayelerini şimdi evde sıkılmamaları için çocuklara okuyarak, eğlenceli bir zaman geçirmelerini sağlamaktan büyük haz aldığını söyledi.
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