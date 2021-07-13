‘Çocuklar için daha çok proje üreteceğiz’

FRANKFURT Başkonsolosu Erdem Tunçer’in himayesinde ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteğiyle gerçekleşen proje, çocukların kişisel ve dil becerilerinin gelişimine katkı sağlaması amacıyla gerçekleştirildi. Yaz tatilinin ardından eylül ayında tekrar başlayacak olan atölyeye çocuk korosu da eşlik edecek. “Çocuklarımız geleceğimiz, onlara yönelik daha çok proje üreteceğiz. Ailelerin ilgi ve alakası bizi olağanüstü mutlu etti” diyen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, şunları söyledi: “Tiyatro Frankfurt olarak çocukları çok seven bir ekibiz. 6 haftalık yaratıcı drama atölyesi ile başarılı bir dönem geçirdik. 12 Eylül itibarıyla Türkiye’den çok önemli konukları ağırlayacağız. Yaratıcı drama, çocuk korosu, çocuk oyunları gibi birbirinden renkli konularla üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte daima yanımızda olan Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer’e ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na, ayrıca katılımcı miniklere, elbette onları teşvik eden ailelere teşekkür ediyorum.”