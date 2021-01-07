BERLİN / Fotoğraf: dpa
Son Güncelleme:
Çocuklar da aşıda öncelikli olmalı
Almanya’da Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) çocuk ve gençlerin hızla koronavirüs salgınına karşı aşı yapılmasını talep etti.
Birlik Başkanı Thomas Fischbach, “Başlangıçtan bu yana özellikle çocuklar ve gençler bu salgından zorlanıyor. Şimdi onların en son sırada bekletilmesi ve okulların kapalı kalması iki kat daha acı verici. Okul ve kreşlerin açılması için çocuk ve gençlerin hızla aşı yapılması gerekir” dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle