Çocuklar da aşıda öncelikli olmalı

Birlik Başkanı Thomas Fischbach, “Başlangıçtan bu yana özellikle çocuklar ve gençler bu salgından zorlanıyor. Şimdi onların en son sırada bekletilmesi ve okulların kapalı kalması iki kat daha acı verici. Okul ve kreşlerin açılması için çocuk ve gençlerin hızla aşı yapılması gerekir” dedi.