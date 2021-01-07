MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriÇocuklar da aşıda öncelikli olmalı
GeriAvrupa Çocuklar da aşıda öncelikli olmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.01.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Çocuklar da aşıda öncelikli olmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çocuklar da aşıda öncelikli olmalı
Abone Olgoogle-news

Almanya’da Çocuk Doktorları Birliği (BVKJ) çocuk ve gençlerin hızla koronavirüs salgınına karşı aşı yapılmasını talep etti.

Birlik Başkanı Thomas Fischbach, “Başlangıçtan bu yana özellikle çocuklar ve gençler bu salgından zorlanıyor. Şimdi onların en son sırada bekletilmesi ve okulların kapalı kalması iki kat daha acı verici. Okul ve kreşlerin açılması için çocuk ve gençlerin hızla aşı yapılması gerekir” dedi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle