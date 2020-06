Çocuk yardımıyla otomobile teşvik kavga çıkardı

SPD, korona krizinde düşen satın alma gücünü teşvik etmek amacıyla ailelere çocuk başına bir defaya mahsus 300 Euro yardım yapılmasını istiyor. SPD ayrıca çocuksuz aileler için de bir aile bonosu ödenmesini planlıyor. SPD’nin önerisinin bütçeye 5 ila 6 milyar Euro’ya mal olması hesaplanıyor. Çocuk başına 300 Euro yardımda çok kararlı olduklarını belirten SPD Başkan Yardımcısı Serpil Midyatlı, “Ailelerin bir bölümünün kısa çalışma ve korona krizi nedeniyle az çalışmak zorunda kaldıkları için gelirleri düştü. Bu nedenle bu yardım koalisyondan geçmeli” dedi. Çocuk bonosu yanında belediyelere yardımlar da ortaklar arasında tartışmalı. Maliye Bakanı Olaf Scholz (SPD) belediyelerin eski borçlarının federal bütçe tarafından üstlenilmesini istiyor. Midyatlı da belediyelerin yükünü hafifletmek, onların kreş, spor ve gençlik tesislerine yatırımlarda elini güçlendirmek için bunun gerekli olduğunu savundu.

Çocuk ve aile bonosu ile belediyelerin eski borçlarının federal bütçe tarafından ödenmesine karşı çıkan CDU/CSU ise yarınki toplantıda bunun yerine farklı yardım taslaklarını sunacak. CDU/CSU’nun Orta Ölçekli İşletmeler ve Ekonomi Birliği Başkanı Carsten Linnemann, ailelere çocuk başına 300 Euro yerine dizüstü bilgisayar gibi teknik donanım için para verilmesini savundu. Linnemann, her gün yüzlerce mail aldığını, bu maillerin hiçbirinde çocuk yardımı talebinin gelmediğini söyledi ve “Devlet kısa süreli saman ateşi yerine, uzun vadeli, etkili, kalıcı tedbirler almalı” dedi. OTOMOBİL TEŞVİK PRİMİ KAVGASI

Ortaklar arasında ikinci tartışmalı konu ise korona krizi nedeniyle düşen otomobil satışını artırmak için alıcıya teşvik primi ödenmesi. Almanya’da 800 bin kişinin çalıştığı otomotiv sektörü, Alman ekonomisinin de motoru. Korona kriziyle boğuşan sektörde satışlar önemli ölçüde düştü. Sektör temsilcileri ise pazarı yeniden canlandırmak için devletin alıcıya teşvik primi ödemesini istiyor. Hükümet elektrikli otomobiller için zaten 6 bin Euro teşvik primi ödüyor. Ancak sektör temsilcileri buna ek olarak benzin ve dizel motorlu 6d-Temp yeni model otomobillere de teşvik primi ödenmesini talep ediyor. VW, BMW, Daimler ve bu üç otomotiv devinin merkezi olan Aşağı Saksonya, Bavyera ve Baden Württemberg eyalet başbakanları, teşvik primi ödenmesi için yoğun baskı yapıyor. Almanya Sanayiciler Birliği (BDI) Başkanı Dieter Kempf de hem akaryakıtla çalışan hem de elektrikli otomobiller için teşvik primini savundu. Çevre ve iklimi koruma örgütleri ise özellikle benzin ve dizel araçlara teşvik primi ödenmesinin iklim ve çevre açısından çok kötü sonuçlar doğuracağını söyleyerek teşvik primine tamamen karşı çıkıyor. SPD Eş Başkanı Norbert Walter Borjans da toplantı öncesi yaptığı açıklamada otomotiv sektörüne teşvik priminin önemini vurguladı, ancak benzin ve dizel otomobillere teşvik verilmesinin doğru yol olmadığını söyledi. ‘DAYATMAMIN GÖSTERGESİ’

Ekonomi Bakanı Peter Altmaier’in (CDU) akaryakıtla çalışan otomobilleri de içine alan bir teşvik primi planı hazırladığı bildirildi. Ekonomi Bakanlığı’nın planı yıl sonuna kadar 5 milyar Euro teşvik prim bütçesi öngörüyor. Planda araç başına 2 bin 500 Euro ile 4 bin Euro arasında teşvik primi öneriliyor. 77 bin 350 Euro’nun üzerindeki otomobiller teşvik priminin dışında tutuluyor. Hibrit otomobiller için 750 Euro, elektrikli otomobiller için ise bin 500 Euro daha ek teşvik primi talep ediliyor.

CDU içinde de teşvik primiyle ilgili görüş ayrılıkları var. CDU Grup Başkanı Ralph Brinkhaus ile Orta Ölçekli İşyerleri ve Ekonomi Birliği Başkanı Carsten Linnemann, akaryakıtlı otomobiller için teşvik primine karşı çıktı. Linnemann, eğer teşvik primi geçerse, bunun Almanya’da lobilerin kendini nasıl dayattığının bir göstergesi olacağını söyledi. Brinkhaus ise teşvik primi için otomobil sanayii, eyalet başbakanları ve sendikaların baskısının çok yüksek olduğuna işaret etti. ESKİLERİN GİTMESİ İÇİN VERİLSİN

BMW ve Audi’nin merkezinin de bulunduğu Bavyera Başbakanı Markus Söder (CSU) ise Welt am Sonntag gazetesine verdiği demeçte teşvik priminin, eski arabaların trafikten çekilmesi için iyi bir sebep olacağını söyledi. Makine Sanayii Birliği (VDMAD) Başkanı Carl Martin Welcker de Frankfurter Allgemeine Sonntag gazetesine verdiği demeçte otomobil teşvik primine başka ürünleri dışladığı için karşı çıktı. Ekonomi uzmanlarından Frank Riemensperger de otomobil teşvik primi yerine dijitalleşmeye yatırım yapılmasını talep etti ve Almanya’nın başka ülkeleri dijital altyapıda 5-10 yıl geriden takip ettiğini söyledi. Öte yandan teşvik primi olmadan da otomobil satışlarının yavaş yavaş canlanmaya başladığı belirtildi. Kovid-19 krizi öncesi her bin kişide 100 kişi yeni araç almak istiyordu. Bu rakam nisan ayı başında 58’e düştü, ortasında ise 68’e yükseldi. Şimdi ise 79’a çıktı.