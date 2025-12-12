×
Avrupa Haberleri

Endişe verici araştırma: Çocuk ve gençler arasında porno tüketimi patladı

Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 09:23

Almanya'da yapılan çarpıcı bir araştırma, çocuklar ve gençler arasında pornografik içerik tüketiminin tehlikeli boyutlara ulaştığını ortaya koydu. Düsseldorf'ta açıklanan, NRW Medya Kurumu'nun temsili anketine göre, 2025 yılında 11-17 yaş arasındaki neredeyse her iki çocuktan biri (yüzde 47) pornografik içeriklerle karşılaştı. Bu oran, sadece iki yıl önce yüzde 35 seviyesindeydi.

Araştırmanın endişe verici diğer bulguları şöyle: 

Erken dönem: Porno izleyen bu gruptakilerin yarısından fazlası, ilk pornoyu 14 yaşından önce görüyor.

İstemsiz karşılaşma: Her dört çocuktan biri, pornografik içeriğin kendisine istemeden gösterildiğini veya gönderildiğini belirtti.

Gerçekçilik algısı: Çocukların sadece dörtte biri bu içerikleri 'gerçekçi değil' olarak nitelendirebildi. 11-13 yaş arası erkek çocuklarda bu oran yüzde 19'a kadar düşüyor.

Taklit etme isteği: Gençlerin üçte birinden fazlası, pornolarda gördüklerini kendi hayatlarında denemek istediğini ifade etti. Bu istek kızlara göre erkeklerde daha yaygın. 

NRW Medya Kurumu Direktörü Tobias Schmid, araştırma sonuçlarını "ürkütücü" olarak nitelendirdi. Schmid, büyük porno platformlarını, en basit koruma mekanizmalarını dahi uygulamadıkları için sorumsuzlukla suçladı. Schmid, "Genç medya korumasının görevi, toplumumuzun en zayıf üyeleri olan çocukları, anlamlandıramayacakları, onları tedirgin ve rahatsız edecek içeriklerden korumaktır" dedi. 

Araştırma, "sexting" olarak bilinen, cinsel içerikli mesajlaşmanın da arttığını gösterdi. Gençlerin yüzde 10'u kendi cinsel içerikli fotoğraf/videosunu gönderdiğini söylerken (2023'te yüzde 6), yaklaşık üçte biri istenmeyen bu tür mesajlar aldığını belirtti. Kız çocukları bu durumdan daha fazla etkileniyor. Bazı gençler, sexting sırasında istemedikleri şeyleri yapmaya ikna edildiklerini bildirdi. 

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, neredeyse her on gençten birinin cinsellik hakkında bilgi almak için yapay zeka destekli sohbet robotlarını (chatbot) kullanmaya başlaması oldu. 

Ankete, 11-17 yaş arasındaki yaklaşık 3 bin çocuk ve genç katıldı. NRW Medya Kurumu, yasalarca zorunlu kılınan yaş doğrulama sistemlerinin porno platformları tarafından uygulanması için uzun süredir başarısız bir şekilde mücadele veriyor.

Fotoğraf: Marcus Brandt/dpa

