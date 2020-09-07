Çocuk primi ödenmeye başladı

İKİ taksit halinde ödenmesi planlanan çocuk priminin ilk taksiti olan 200 euroluk bölümü ebeveynlerin banka hesaplarına dünden itibaren havale edilmeye başlandı. Geri kalan 100 euro ise gelecek ay yatırılacak. Aileler, ödenecek primi alabilmek için başvuru yapmak zorunda değil.

Kimlerin öncelikle primi alacağı ise çocuk parası için verilen numaranın son rakamına bağlı. Ödemeler sonu sıfırla bitenlerden başladı. Çocuk parası için verilen numaranın son rakamı 9 olanlara en son prim havale edilecek. Primden yaklaşık 18 milyon çocuğun faydalanması bekleniliyor.