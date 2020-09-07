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Hürriyet
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 07.09.2020 - 12:47 | Son Güncelleme:

Çocuk primi ödenmeye başladı

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Çocuk primi ödenmeye başladı
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Almanya’da salgın sürecinde çocuklu ailelere maddi destek sağlanması amacıyla bir kereye mahsus verilmesi karara bağlanan 300 euroluk çocuk pirimi, bugünden itibaren ödenmeye başlandı.

İKİ taksit halinde ödenmesi planlanan çocuk priminin ilk taksiti olan 200 euroluk bölümü ebeveynlerin banka hesaplarına dünden itibaren havale edilmeye başlandı. Geri kalan 100 euro ise gelecek ay yatırılacak. Aileler, ödenecek primi alabilmek için başvuru yapmak zorunda değil.
Kimlerin öncelikle primi alacağı ise çocuk parası için verilen numaranın son rakamına bağlı. Ödemeler sonu sıfırla bitenlerden başladı. Çocuk parası için verilen numaranın son rakamı 9 olanlara en son prim havale edilecek. Primden yaklaşık 18 milyon çocuğun faydalanması bekleniliyor.

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