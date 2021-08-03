Çocuk pornosu toplayan hâkime para cezası

Bild gazetesinde yer alan habere göre ülke dışından gelen bir ihbar sonucu geçen yılın mayıs ayında evine düzenlenen baskın sonucu binlerce çocuk pornosuyla yakalanan Eyalet Yüksek Mahkemesi Baş Hakimi, sessiz sedasız görevden uzaklaştırıldı. Siber suçlara bakan savcılık tarafından hakkında işlem başlatılan 59 yaşındaki Claus P., geçen haziran ayında toplam 4 bin 500 euro para cezasına çarptırıldı. Görev yaptığı dönemde çocuk pornosuyla ilgili davalarda da karar verdiği belirtilen hâkimin evinde yakalanan görüntülerin bir kısmını görevini kötüye kullanarak mahkeme dosyalarından elde ettiği, büyük bir kısmını da internetteki illegal işlemlerin yapıldığı ‘Darknet’ ortamından gizlice indirdiği belirlendi.

TEMMUZDA YASA DEĞİŞTİ

En son 8 bin 300 euro maaşla görev yaptığı belirtilen hâkimin, kendisine yapılan suçlamaları itiraf ettiği, aldığı para cezasının da son maaşı baz alınarak hesaplandığı bildirildi. Claus P., görevi kötüye kullanmak ve yasaların yasakladığı malzemeleri bulundurmaktan ceza aldı. Temmuz ayından itibaren geçerli olan yeni yasal düzenlemeye göre ise ‘çocuk pornosu bulundurmaya en az bir yıl hapis cezası’ yürürlüğe girdi. Söz konusu hâkimin 2017 yılında SPD’li politikacı ve Bavyera eyalet milletvekili Linus Förster’in çocuk istismarı davasından 4 yıla yakın hapis cezası aldığı duruşmalarda görev yaptığını yazan Bild, o dönem Augsburg Makemesi’ndeki dava sonucunu açıklarken çekilen fotoğrafına yer verdi.