'Çocuk pornografisi' suçunu itiraf etti!

Alman futbol milli takımının eski oyuncularından Christoph Metzelder, çocuk pornosu görüntüleri bulundurmak ve paylaşmaktan Düsseldorf İdare Mahkemesi tarafından 10 ay tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savcılığın iddianamesini okumasından Metzelder suçlamları kısmi olarak itiraf etti. Bir zamanlar Almanya’nın en gözde futbolcuları arasında yer alan Metzelder, 18 kez çocuk ve gençlerle ilgili pornografik görüntüleri paylaştığını kabul etti. Ancak Metzelder, 300 çocuk pornosu görüntüsüne sahip olduğu suçlamaları kabul etmedi. Mahkemenin hakkında verdiği kararı kabul ettiğini kaydeden Metzelder, cinsel şiddet kurbanlarından özür dilerken, “hayatımın bundan sonraki kısmını suçlu olarak toplum içinde geçirmek zorunda kalacağım” dedi. Metzelder, daha önce, aldığı bütün madalyaları ve liyakat nişanlarını geri vereceğini açıklamıştı. Başarılı bir kariyere sahip olan Metzelder, 2000–2007 arasında oynadığı Borussia Dortmund'da yıldızını parlatmıştı. Metzelder, 2007–2010 arasında Real Madrid, 2010–2013 arasında da Schalke 04 formalarını giymişti.