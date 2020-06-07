Çocuk pasaportları bir yıl geçerli olacak

VESİKALIK FOTO TARİH OLUYOR

Gerek çocuk kimliğine, gerekse çocuk pasaportuna yapıştırılan vesikalık fotoğraflar tarihe karışıyor. Federal hükümetin geçen çarşamba günü kararlaştırdığı yasa tasarısına göre, vesikalık fotoğraflar da bundan böyle dijital olacak. Buna göre, başvuru sahipleri istekleri halinde 6 Euro karşılığında pasaport dairesinde dijital fotoğraf çektirebilecekleri gibi şartlı olarak profesyonel fotoğraf stüdyosunda dijital fotoğraf çektirebilirler. Tek şart, çekilen dijital vesikalığın, fotoğraf stüdyosu tarafından güvenli bir şekilde pasaport dairesine elektronik posta yoluyla gönderilmesidir.

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, tasarının ilk halinde, söz konusu dijital vesikalıkların sadece pasaport dairesinde çekilmesini öngörmüştü. Fotoğraf stüdyosu sahipleri ise, işlerinin bu yasayla baltalanacağı korkusuyla tepki göstermişti. Bunun üzerine tasarıda değişikliğe gidilerek profesyonel fotoğraf stüdyolarına da dijital vesikalık çekme işi üstlenmelerine izin verilmiş oldu.





PARMAK İZİ ZORUNLULUĞU GELİYOR

Her ne kadar çocuk pasaportu, müracaat tarihinde hemen hazırlanıp başvuru sahibine teslim edilecek olsa bile, ebeveynlerin birçoğu, çocuk pasaportunun sadece bir yıl geçerli olacağını gözönünde bulundurarak, çocukları için, biyometrik çip özelliğine sahip ve geçerlilik süresi altı yıl olan bir pasaport çıkarmayı tercih edecektir. Federal İçişleri Bakanlığı, karara bağlanarak yürürlüğe girmesi kesinleşen yasa tasarısının amacının, pasaport ve hüviyetleri daha güvenli hale getirmek olduğunu açıkladı. Yeni yasa uyarınca, kimlik başvurusunda bulunanlar, en az iki parmak izi vermek zorunda olacaklar. Bu tasarıyla, Alman hükümeti, Ağustos 2021’de yürürlüğe girmesi beklenen Avrupa Birliği Yönetmeliği’ni Almanya’da şimdiden uygulamaya koymuş olacak.

ANNEME ALMANYA’DAN 10 EURO DUL AYLIĞI BAĞLANDI

Soner BÜYÜKHIZ / TÜRKİYE

ANNENİZE Almanya’dan 10 Euro dul aylığı bağlandığını, geriye dönük dört sene için 500 Euro tutarında toplu ödeme yapılacağını yazmışsınız. 1992’de Almanya’da ölen babanızın sigorta primlerinin beş seneden az olduğu için (yaklaşık 4.5 yıl) bağlanan aylığın çok düşük olduğunu belirtiyorsunuz. Alman sigorta yetkililerinden ise, sosyal güvenlik sözleşmesi gereğince babanızın Türkiye’deki primleri de dikkate alınarak, annenize dul aylığı bağlandığını öğrenmişsiniz. Bu işte bir terslik olduğunu düşündüğünüzü belirtmiş ve ne yapmanız gerektiğini öğrenmek istiyorsunuz.

Öncelikle şunu belirtelim, bağlanan dul aylığında herhangi bir terslik gözükmüyor. Annenize sözleşme gereği kısmi dul aylığı bağlanmış. Bunun anlamı şu: Almanya’dan aylık bağlanması için babanız en az beş yıl sigortalı çalışmış olması gerekiyor. Ama babanızın Almanya’daki asgari sigortalı çalışma süresi beş yılı bulmadığı için, Türkiye’deki süreler de ikili sosyal güvenlik sözleşmesi kapsamında dikkate alınarak beş yıl süre tamamlanmış, ancak Almanya’da fiilen çalıştığı 4.5 yıla istinaden sözleşme gereği kısmi dul aylığı bağlanmış.

Annenizin durumunu Alman Emeklilik Sigortası yetkilisi Hakan Sadi Kantürk’e sorduk. Yetkilinin verdiği bilgiye göre, annenize bağlanan aylık miktarında bir hata yok. Annenizin yaşı 45 yaşın üzerindeyse, babanızdan dolayı bağlanan aylık bundan sonra artık artmaz. Yaşı 45’in altındaysa, bu yaşa geldiğinde aylığı, biraz artar. Bunun ötesinde Alman Emeklilik Sigortasına borçlanma yoluyla dul aylığını artırma imkânı da bulunmuyor maalesef.

BUNU BİLİYOR MUSUNUZ

YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

ALMANYA’da koronovirüs pandemisi nedeniyle alınan sıkı tedbirler, her geçen gün yavaş yavaş kaldırılıyor. Yaz aylarının ve dolaysıyla sıcak havaların hızla yaklaşmasıyla birlikte, en çok merak edilen konuların başında, yüzme havuzların yaz sezonunda açılıp açılmayacağı geliyor.

Federal hükümetin aldığı karar uyarınca 15 Mayıs tarihinden bu yana yüzme havuzları kapılarını ziyaretçilere koşullu olarak açabiliyor. Havuz işletmeleri, yaz aylarında serinlemek için havuza girecek ziyaretçi sayısını sınırlandırmak için birtakım tedbirler aldı. Alınan tedbirler, özetle şöyle:

1- Havuzlarda aynı anda yüzenlerin sayısı sınırlandırılacak. Alınan karar uyarınca, havuzların sadece yüzde 75’i yüzücüler tarafından kullanılabilecek.

2- Ziyaretçi sayısını sınırlamak için örneğin elektronik bilet satışı yapılacak.

3- Havuzun içinde 1.5 metrelik mesafenin korunması için havuz makarnası kullanma zorunluluğu getirilecek.

4- Havuzun içinde yakın mesafede karşılaşmamak için tek yönlü yüzülebilecek.

5- Çimenlik ve çayırlık alanlarda ise 1.5 metre mesafe koyma zorunluluğu ve temas yasağı geçerli kalacak.

6- Güvenlik tedbirlerine uyulup uyulmadığını havuz görevlileri ve güvenlikçiler kontrol edecekler. Konulan güvenlik kurallarına uymayanlar, havuzu terk etmek zorunda kalacak.

7- Yüzme havuzlarındaki sıhhi tesisatlar, çok daha sık aralıklarla dezenfektanlarla silinecek. Örneğin Berlin’deki havuzlarda duş kabinleri ve soyunma odaları ziyaretçilere kapalı kalacak.

8- Federal Çevre Bakanlığı yetkilileri, virüsün su yoluyla bulaşma riskinin bulunmadığını, havuz suyundaki klorun her türlü virüsü etkisiz hale getirdiğini hatırlattılar.