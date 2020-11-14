Çocuk parasına yeni yıl zammı

DAR gelirli ailelere ayrıca, çocuk parasına ilaveten ‘Kinderzuschlag’ adı verilen yardım parası veriliyor. Çocuk başına yapılan bu yardım ödemesi de 1.1.2021’den itibaren 20 euro zamlanarak 205 euro seviyesine çıkarıldı. Hem çocuk parası, hem de çocuk başına ödeme yapılan çocuk yardımı ödeneğinde yapılan toplam 35 euroluk zamla, dar gelirli ailelerin cebine yılda 840 euro (iki çocuk varsayıldığında) daha fazla girecek.

900 BİN ÇOCUK YARARLANIYOR

Federal Aile Bakanı Dr. Franziska Giffey, çocuk parasına ek olarak dar gelirli ailelere ayrılan çocuk yardımı ödeneğini çocukların yaşadığı fakirliğe karşı mücadelede etkili bir araç olduğunu belirterek, fakirlik sınırında yaşayan ailelerin geçimini desteklenmeyi amaçlayan çocuk yardımı ödeneğinin de, aylık geçim masraflarının artmasına paralel olarak yükseltilmesinin zaruri olduğunu vurguladı. Bakan Giffey, çocuk yardımı ödeneği ve konut yardımının yanı sıra dar gelirli ailelerin yuva masraflarından muaf olabileceklerini söyledi.

Almanya’da koronavirüs pandemisinden dolayı çok sayıda iş yeri kapanırken veya çalışanlar kısa çalışma programına girerken fakirlik sınırında yaşayan çocukların sayısı arttı. Resmi makamlardan yapılan açıklamaya göre, çocuk yardımı ödeneğinden faydalanan çocuk sayısı son 10 ay içinde 900 bine yükseldi. Ocak 2020 itibariyle bu ödenekten yararlanan çocuk sayısı 300 bin dolayındaydı.

DİĞER YARDIMLAR NELER?

Dar gelirli ailelere sunulan diğer yardımlar özetle şunlar:

- Okul yardım paketi: Her eğitim yılı için çocuk başına 150’şer euro tutarında okul yardımı yapılıyor. Dar gelirli ailelerin yararlandığı bu destek, gelecek yıl artacak. 1.1.2021’den itibaren okul yardım paketi çocuk başına 154.50 euroya yükseltilecek.

- Dar gelirli öğrenciler için ücretsiz toplu taşıma kartı veriliyor.

- Okul ve yuvalarda ücretsiz öğle yemeği dağıtılıyor.

- Ücretsiz ders takviyesi veya dershane yardımı yapılıyor.

- Aylık 15 euro tutarında spor, müzik veya sanatsal faaliyetlere katılım yardımı yapılıyor.

NAFAKALAR DA ARTIYOR

Almanya’da asgari geçim sınırının yükseltilmesiyle birlikte, sadece çocuk yardım parası artırılmakla kalınmadı, nafaka ödemeleri için temel alınan taban ödeme miktarı yükseltildi. Federal Adalet Bakanlığı’nın sorumluluğunda olan yeni asgari nafaka düzenlemesine göre, 1.1.2021’den itibaren, çocuğunu tek başına yetiştiren ebeveynlere çocuk başına yapılan nafaka ödemesi 9 ile 16 euro arasında artacak. Diğer bir ifadeyle, önümüzdeki yıldan itibaren 6 yaşından küçük çocuklar için asgari nafata miktarı aylık 174 euro, 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklar için 232 euro ve 12 ile 17 yaş arasındaki gençler için 309 euroya yükselecek.

- MESAJ PANOSU -

MAVİ KARTLILARIN SORUNLARINA KULAK VERİN

Sayın Cumhurbaşkanım, sayıları bir milyona yakın olan Mavi Kart sahibi vatandaşların sorunlarını çözmek adına desteğinizi talep ediyoruz. Türk vatandaşlığından çıkmış olan kişiler, yani Mavi Kartılar da Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı’ndan yararlanma hakkı elde etmiştir. Mavi Kart sahipleri, yeni düzenlemeye göre, BES yüzde 25 devlet katkısından yararlanabilecektir.

Türkiye’de yurtdışı borçlanma sisteminde yapılan köklü değişiklik sonrası yurtdışından borçlanma isteği en az seviyeye, hatta yok seviyesine gerilemiştir. Mavi Kartlılar olarak daha az maaş almaya ve fazla ücret ödemeye razı olup Türkiye Cumhuriyeti Devletimize de katkıda bulunmak amacıyla, SGK kapsamında 4/a sigorta kolundan emekli olmayı talep eden insanlarımız mevcuttur. Talebimiz, yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olmak isteyenlerin, yurtdışına çıkmadan önce Türkiye’de sahip oldukları sigortalı statüsünden emekli olmayı sağlayacak düzenlemenin yapılmasıdır. Ayrıca üç veya beş yıl eksiği olan Mavi Kart sahibi vatandaşlarımızın da, eksik sürelerini tamamlayabilmeleri için Türk vatandaşlığından çıktıktan sonraki yurtdışı sigortalı sürelerinin borçlanmada SGK tarafından dikkate alınmasını talep ediyoruz. Saygılarımla.

Şaban Turhal (Freising/ Münih)

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KIŞ AYLARINDA KONUTLAR NASIL HAVALANDIRILMALI

BU yılın ilk çeyreğinden bu yana insanlığın başına bela olan Kovid-19 adı verilen koronavirüse karşı dört koldan mücadele ediliyor. Ancak özellikle soğuk havada daha kolay yayıldığı tespit edilen bu virüse karşı evlerde de birtakım tedbirler alabilirsiniz. Federal Alman Çevre Bakanlığı Konut İçi Havalandırma Hijyen Komisyonu tarafından yapılan uyarıda, özellikle kış aylarında konutların sık sık havalandırılması gerektiğine işaret edildi. Komisyondan yapılan açıklamada, konutların havalandırılmasının koronavirüsle mücadelede etkin bir yöntem olduğu belirtildi. Pencereleri sadece üstten yarım açmak suretiyle yapılan havalandırmayla hava değişiminin tam anlamıyla gerçekleşmediği ve bu şekilde havalandırılan konutlarda ısı kaybının gereksiz yere arttığı konusunda uyarıda bulunuldu.

3-5 DAKİKA HAVALANDIRMA YETERLİ

Uzmanlar, pencerelerin karşılıklı olarak ardına kadar açılarak 3 ile 5 dakika süren havalandırmanın konut içinde cereyan etkisi yarattığı, bu yöntemde dışarıdan içeriye doğru bol oksijenli temiz hava akışının sağlanabileceğini kaydettiler. Karşılıklı pencerelerin olmadığı dairelerde, günde birkaç kez mevcut pencerelerin ardına kadar açılarak yapılacak havalandırmayla aynı şekilde hava sirkülasyonu gerçekleşebileceği açıklandı. Konutların bu yolla havalandırılması ile hem odalardaki hava kalitesinin artırılabileceği, hem de koronavirüsün bulaşma riskinin azaltacağı vurgulandı. Kısa süreli havalandırma esnasında oda ısısının sadece bir kaç derece düştüğü, pencereler kapatıldıktan sonra ise oda ısısının kısa sürede tekrar önceki dereceye çıkacağı için kaloriferlerin havalandırma esnasında açık kalabileceği bildirildi.