Çocuk parası onayladı

BUGÜN toplanan Bakanlar Kurulu, Katma Değer Vergisi’nden (KDV) indirimle bir kereye mahsus ailelere yapılacak çocuk parası desteğini onayladı. Buna göre her aileye çocuk başına bir kereye mahsus 300 Euro para yardımı yapılacak. Çocuk parası iki taksit halinde eylül ve ekim aylarında ödenecek. KDV oranları ise yüzde 19’dan yüze 16’ya çekildi. Gıdada ise yüzde 7 oranından yüzde 5’e düşürüldü. KDV oranlarının düşürülmesiyle başta otomobil, mobilya, elektronik eşya ve süper marketlerdeki ürünlerin fiyatını aşağı çekip alışverişini cazip kılmak hedefleniliyor. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı paketin yürürlüğe girmesi için önce Federal Meclis’te ardından da Eyaletler Meclisi’nden onay alması gerekiyor. Bunun için her iki meclis de 29 Haziran’da özel oturum için toplanacak. Paketin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesi planlanıyor.