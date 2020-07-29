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Hürriyet
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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
Haber Giriş: 29.07.2020 - 13:54,Son Güncelleme:

Çocuk parası 15 Euro artırıldı

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Çocuk parası 15 Euro artırıldı
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Bakanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda çocuk parasını 15 Euro daha artırmayı ön gören yasa tasarısını onayladı.

2019 yılında çıkarılan yasayla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çocuk parasına 10 Euro zam yapılmıştı. Yeni tasarı Meclis’te onaylanıp yasalaşırsa aileler çocuk parasını 1 Ocak 2021’den itibaren 25 Euro zamlı alacak. Ailelere yeni yıldan itibaren iki çocuğa kadar çocuk başına 219 Euro ödenecek. Üçüncü çocuk için 225 Euro, dördüncü çocuk için ise ailelere 250 Euro çocuk parası ödenecek. Bu durumda gelecek yıldan itibaren iki çocuğu olan aileler her ay 438 Euro, üç çocuklu aileler 663 Euro ve dört çocuklu aileler ise 913 Euro çocuk parası alacak. Bakanlar Kurulu’nun onayladığı tasarı çocuklu çalışanları vergi kolaylığı da sağlıyor. Çocuk başına vergiden muaf dilim artırıldı. Buna göre her çocuk için 570 Euro daha vergiden muaf tutulacak. Yıl sonunda yapılacak vergi denkleştirmede gelecek yıldan itibaren çocuk başına yıllık 8 bin 338 Euro vergiden muaf tutulacak. Tasarı yasalaşırsa ailelere yılda 12 milyar Euro yardım yapılmış olacak. Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz Bakanlar Kurulu karanının ailelerin mali yükünü hafifleteceğini belirterek “Bu karar aileleri sevindirecek” dedi.

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