Çocuk bakımında anlaşma sağlandı

Federal Meclis ve Eyaletler Meclisi’nde gelecek hafta oylanacak konuyla ilgili yasal düzenlemenin bir sonraki yaşama dönemine kalmaması için arabulucu komisyon gece geç saatlere kadar toplantı gerçekleştirdi. Seçimler nedeniyle Federal Meclis ile Eyaletler Meclisi’nin son oturumundan önce oylamanın yapılabilmesi için son toplantıda koalisyon ortakları anlaştı. Buna göre Almanya’da 2026/27 eğitim döneminden itibaren ilkokula başlayan her öğrenciye dördüncü sınıfın sonuna kadar tam gün bakım imkânı sunulacak. Bu durumda eyaletlerin eğitim alanında yüz binlerce yeni istihdam yaratması gerekecek. Meclis’in yaz tatili öncesinde finansman konusunda uzlaşma sağlanamaması üzerine konu arabulucu komisyona havale edilmişti. İlkokullardaki tam gün bakımın maliyetinin yaklaşık 7.5 milyar euro civarında olması bekleniyor. Bunun 3.5 milyar eurosunu federal hükümet karşılayacak, geriye kalan 4 milyar euroluk işletme giderleri konsunda da federal hükümet eyaletlere uzun vadede 1 milyar euro destek çıkacak.