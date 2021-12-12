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Çocuk aşıları başlıyor

#Almanya'da Çocuk Aşıları Başlıyor#Almanya’Da Daimi Aşısı Komisyonu (STIKO)#AVRUPADAN HABERER
Çocuk aşıları başlıyor

Almanya’da Daimi Aşısı Komisyonu’nun (STIKO) yeşil ışık yakmasının ardından 5-11 yaş arasındaki çocuklara BioNTech aşısı yapılmasına yakında başlanacağı duyuruldu. Bazı bölgelerde okullarda yapılacağı belirtilen aşılar için BioNTech’in ilk etapta 2.4 milyon doz çocuklara özel aşı ürettiği bildirildi.

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UZUN tartışmalardan sonra STIKO, ilköğretim çağındaki çocukların da koronavirüse karşı korunabilmeleri için aşı önerisinde bulundu. Komisyonu’nun kararı üzerine harekete geçen eyalet yönetimleri, kendi bölgelerinde aşı uygulama çalışmalarına başladı. Berlin eyalet hükümeti 5-11 yaş arası çocuklar için okullarda da aşı uygulaması yapılacağını duyururken, diğer eyaletlerin çoğunda aşıların doktor muayenehanelerinde ve aşı merkezlerinde yapılacağı bildirildi. Almanya’daki çocuklara bir süre önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onay verilen özel BioNTech aşısının yapılacağı kaydedilirken, yetişkin aşılarının üçte bir oranında etken madde içerdiği belirtilen çocuk aşılarından 2.4 milyon dozun hazır olduğu ve eyalet birimlerine nüfus dağılımına göre sevkiyata başlandığı ifade edildi.

 

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#Almanya'da Çocuk Aşıları Başlıyor#Almanya’Da Daimi Aşısı Komisyonu (STIKO)#AVRUPADAN HABERER

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