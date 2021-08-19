‘Çocuğunuz başarısı sizin elinizde’

KUZEY Ren Vestfalya Eyaleti’nde ilk ve ortaokullarda 36 yıl öğretmenlik yapan eğitimci-yazar Bahattin Gemici, eğitim alanındaki tecrübelerinden yola çıkarak, ebeveynlere eğitim konusunda bilgiler veriyor. Türkçe ve eşit haklar için verdiği mücadele ile de tanınan Gemici’nin 17. kitabı Ankara’da Ürün Yayınları tarafından yayımlandı

ANNE-BABANIN BİLMESİ GEREKENLER

Eğitimin çocuğu sevmekle ve ona örnek olmakla başladığını belirten Gemici, bu kitabında çocuğun doğumundan anaokuluna, ergenlik çağını da içeren tüm ortaöğretim çağında anne-babalardan beklenen önemli görevlere dikkat çekiyor; öğretmenlerin isteklerine, uzman kişilerin görüşlerine yer veriyor. Anne-babaların bilmesi ve uygulaması gereken pratik bilgilere yer verdiğini belirten Gemici; “Okul başarısı için anne-baba, çocuk ve öğretmen üçlüsü işbirliği yapmalıdırˮ dedi.

KİTAPTA YER ALAN BAZI KONULAR

Yeni kitabının uzun bir çalışmanın ürünü olduğunu, veliler ve öğretmenler için el kitabı niteliği taşıdığını belirten Gemici, “Türkiye Cumhuriyeti devleti ile Almanya Federal Cumhuriyeti devleti arasında Türk İş gücü Anlaşması’nın 60. yılında Türk toplumu olarak çocuklarımızın aranan mesleklere sahip olup üst düzeylere gelmeleri için bir eğitim seferberliği başlatmak ve bu alandaki çabaları desteklemek görevimiz olmalıdırˮ dedi. Bahattin Gemici, iş insanlarının eğitim çalışmalarına destek olmalarını, ebeveynlerin ise her kentte veli dernekleri kurmalarını ve var olan dernekleri güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.

TÜRKÇEMİZE SAHİP ÇIKALIM

Anadilini öğrenemeyen çocukların ailelerinden ve Türkiye’den uzaklaşacaklarına ve giderek asimile olacaklarına dikkat çeken Bahattin Gemici, “Anadilimizi ve ulusal kültürümüzü yaşatmak için hepimiz Türkçe derslerinin okullarda verilmesi ve derse katılımın artırılması için çaba göstermeli, çocuklarımızı mutlaka Türkçe dersine kaydettirmeliyiz. Yurtdışında varlığımızı sürdürmek, içinde yaşadığımız topluma uyum sağlamak; nitelikli mesleklere sahip olarak üstün bir konuma gelmek, çocuklarımızın ve gençlerimizin kriminal olaylara karışmalarını önlemek için eğitime önem vermeliyizˮ dedi.



