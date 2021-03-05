Çocuğunu istedi, cezaevine attılar

ÖZDEMİR, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alındıktan sonra polisler tarafından uygulanan şiddet sonucu parmağı ve omuzlarından yaralandığını anlattı, sorumluların cezalandırılmasını istedi. Haksız yere elinden alınan çocuğu için savaştığını vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: “Kendilerini tehdit ettiğimi ileri sürdüler. İki yıldır mahkemeyle uğraşıyorum, çocuğumu göstermiyorlar. Elimde deliller var, bunları belediye başkanına dahi gönderdim, ilgilenmeyince ben de internette yayınladım ve böyle bir şey olmadığını anlattım. Belediye başkanı, hâkim ve diğer yetkililerin haksızlıklarını anlattım. 1 ay önce Youtube kanalımı kapattılar. Geçen ay mahkemem vardı, koronavirüs (Kovid-19) olduğumu söyleyince ‘Gelmene gerek yok’ dediler. 3 gün sonra gelen polisler, mahkemeye gitmedim diye beni yere yatırıp gözaltına aldı.”

‘ÇOCUĞUMUN HAKKINI SAVUNDUM’

“Sadece gözaltına almakla kalmadılar, bilgisayarımı aldılar, çocuğumla ilgili delilleri aldılar, bankadaki 1600 euroma el koydular. Daha sonra beni gözaltına aldıkları yerde dövmeye başladılar, parmağımı kırdılar, iki omzum çıktı. Bana orada işkence yapıp, küfür ve hakaret ettiler. Avukatım dahil kimse ziyaretime gelmedi. Mahkemeye çıktık, hakim, bir daha video yayınlamamam karşılığında beni serbest bırakabileceğini söylediler. Ben o videolarda çocuğumun hakkını savunduğumu söyleyince, hâkim tekrar beni hapse gönderdi. Orada avukatımla görüştürmediler, mektup yazdırmadılar, telefon ettirmediler. Arkadaşım dilekçe yazınca, yüksek hâkim suçsuz olduğumu görüp beni bıraktı.”

Özdemir, 24 gün boşuna tutuklu kalıp şiddete uğradığının altını çizerek, bu sürede hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldığını vurguladı. Kendisinden alınan bilgisayar ve parasını da geri istediğini belirten Özdemir, tüm bu yaşananlarla ilgili sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.