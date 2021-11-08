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‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ semineri

#DİYANET İşleri Türk İslam Birliği#Sabri Aydın#DİTİB
‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ semineri

Türkiye’nin Essen Başkonsolosluğu himayesinde Almanya’nın Bochum kentinde ‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ adıyla aile eğitim semineri düzenlendi.

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bochum Merkez Camisi’nde, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği ve DİTİB Genel Merkez Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde, Almanya’daki gençlik daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan ailelerin sorunları ele alındı. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yurt dışında 2015 yılından itibaren ‘Aile Ataşelikleri’ kurarak bu sorunlarla başa çıkmak için çalışma başlattığını, Türk devletinin yurt dışında yaşayan ailelerin yanında daha güçlü şekilde yer aldığını söyledi. DİTİB Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osmanbey Şahin, programın amacının, çocukların ailelerin ellerinden alınmasını önlemek olduğunu, bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini belirtti. Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Raci Mazı, gençlik dairelerinin yoğun müdahalelerinin arka planında, her yıl çocuklara yönelik işlenen suçlarda artış kaydedilmesinin olduğunu, bunu önlemeye yönelik de yasaların çok sertleştirildiğini ifade etti.

‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ semineri
4 KAT FAZLA
Uzman pedagog Sabri Aydın, çocuk eğitiminin hassas bir konu olduğuna, eğitimde yapılan her hatanın çocuğun karakterini olumsuz şekillendirdiğine ve bu nedenle eğitim metotları konusunda her anne babanın kendini geliştirmesi gerektiğine işaret etti. Gençlik dairelerinin çocukları aileden aldıktan sonraki süreçte çocukların geri verilip verilmemesinde mahkemenin tayin ettiği bilirkişilerin yazdığı raporların belirleyici önemde olduğuna dikkati çeken Aydın, bu raporlarda da anahtar kavramın ‘eğitim becerisi’ olduğundan ailelerin bu yönlerini güçlendirmelerinin önemine vurgu yaptı. Aydın, gençlik daireleri tarafından hangi durumlarda ve hangi sebeplerle çocukların koruma altına alındığı, çocukların davranışlarında hangi belirtilerin kuşkulara yol açtığı, ailelerin önleyici tedbir olarak nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgiler verdi. 2020 yılının istatistiklerinden de örnek veren Aydın, Almanya genelinde koruma altına alınma sebepleri arasında ‘çocukların eğitimleriyle baş edememe, üstesinden gelememe’ sebebinin, çocukların ihmal edilmesi, şiddete uğraması veya cinsel istismarından dolayı alınma sebeplerinden 4 kat fazla olduğunu kaydetti. Aydın, ebeveynlerin çocuk eğitiminin temel esasları konusunda bilinçlenmesinin bu sebepten dolayı koruma altına alınmaları azaltacağını söyledi.
‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ semineri

 

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#DİYANET İşleri Türk İslam Birliği#Sabri Aydın#DİTİB

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