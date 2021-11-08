‘Çocuğun Korunması ve Ailenin Sorumluluğu’ semineri

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DİYANET İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Bochum Merkez Camisi’nde, Türkiye’nin Düsseldorf Başkonsolosluğu Aile ve Sosyal Politikalar Ataşeliği ve DİTİB Genel Merkez Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen seminerde, Almanya’daki gençlik daireleri (Jugendamt) tarafından çocukları ellerinden alınan ailelerin sorunları ele alındı. Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yurt dışında 2015 yılından itibaren ‘Aile Ataşelikleri’ kurarak bu sorunlarla başa çıkmak için çalışma başlattığını, Türk devletinin yurt dışında yaşayan ailelerin yanında daha güçlü şekilde yer aldığını söyledi. DİTİB Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Osmanbey Şahin, programın amacının, çocukların ailelerin ellerinden alınmasını önlemek olduğunu, bu tür toplantıları yapmaya devam edeceklerini belirtti. Düsseldorf Aile ve Sosyal Politikalar Ataşesi Raci Mazı, gençlik dairelerinin yoğun müdahalelerinin arka planında, her yıl çocuklara yönelik işlenen suçlarda artış kaydedilmesinin olduğunu, bunu önlemeye yönelik de yasaların çok sertleştirildiğini ifade etti.