‘Çocuğa cinsel istismar gizli kalıyor’

BKA’nın hazırladığı çocuklara karşı işlenen suç raporunda yer alan bilgilere göre 2019 yılında 112 çocuk maruz kaldığı şiddet sonucu hayatını kaybetti. Bunların 93’ü 6 yaşın altında. İstismar edilen çocuk sayısı 2018 yılına göre 2019 yılında geriledi. Bu sayı geçen yıl 4 bin 55 olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında işlenen istismar suçu sayısı 4 bin 129 olarak açıklanmıştı. Çocukların mağdur olduğu cinsel suç sayısı ise bir önceki yıla göre artış gösterdi. 2018 yılında kayıtlara geçen suç sayısı 14 bin 606 iken 2019 yılında 15 bin 936’ya çıktı. Neredeyse her gün ortalama 43 çocuk cinsel istismar kurbanı oldu. Geçen yıl çocuk pornosu hazırlayan, bulunduran ve dağıtanların sayısında adeta patlama oldu. 2018 yılında çocuk pornografisi üreten, bulunduran ve dağıtanların sayısı 7 bin 449 iken bu rakam geçen 2019 raporunda 12 bin 262 olarak yer aldı.

EVE KAPANMA SUÇA YARDIMCI OLUYOR

Berlin’de basın toplantısı düzenleyen BKA Başkanı Holger Münch, “Çocukların maruz kaldığı suçların başında şiddet, istismar, cinsel istismar ve cinsel şiddet geliyor. Bu tür suçlar kapalı kapıların ardında, kamuoyunun algısının dışında gerçekleşiyor. Çocuklara yönelik işlenen suçlar çoğu zaman gizli kalıyor. Özellikle de suçlu kurbanın sosyal çevresine ait birisi ise ortaya çıkması daha zor. Bu yüzden koronavirüs krizi döneminde daha dikkatli ve daha hassas olmak gerekir. Eve kapanma ve evdeki stres suç işlemeye yardımcı olan faktör. Ayrıca mağdurlara yardım etme olanağı da bu koşullarda azalıyor” dedi. Fiziksel izolasyonun ve stres faktörlerinin çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet uygulamalarını artırdığına da dikkat çeken Münch, cinsel istismar kurbanı çocukların hayatı boyunca bu acıyla yaşayacağını da kaydetti. Münch “Çocukların istismarına tanık olanlar susmamalı, polise şikayet etmeli. Çocuklarımız için olası tehlikeler karşısında daha duyarlı olmalıyız. Çocuklara güvenli internet ortamı hazırlanmalı” dedi.