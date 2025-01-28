Coca-Cola, Avrupa’da birçok içeceğini geri çağırdı

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BELÇİKA Federal Gıda Zinciri Güvenliği Ajansı (FASFC), Coca-Cola Europacific Partners Belçika’nın ürettiği çeşitli ürünleri aşırı klorat seviyeleri nedeniyle toplatma kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, 328 GE-338 GE arasındaki üretim kodlarına sahip Coca-Cola, Fanta, Sprite, Fuse Tea, Nalu, Minute Maid, Tropico ve Royal Bliss markalarına ait kutu ve cam şişelerdeki içeceklerin yanı sıra bu ürünlerin çeşitli türlerinin de geri çağrıldığı belirtildi. Tüketicilere söz konusu ürünleri tüketmemeleri uyarısı yapılan açıklamada, ürünlerin satış noktalarına iade edilebileceği bilgisi paylaşıldı. Ürünler, Belçika dışında Hollanda, İngiltere, Almanya, Fransa ve Lüksemburg’a da gönderildi.

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Coca-Cola Europacific Partners Almanya’dan yapılan açıklamada ise Almanya’daki tüketicilerin bu durumdan etkilenmediği vurgulandı. Şirket yetkilileri, “Almanya’da piyasaya sunulan hiçbir ürün geri çağırma kapsamına girmemektedir. Belçika’dan Almanya’ya getirilen ürünler sadece başka ülkelere ihraç edilmek üzere taşınmıştır” ifadelerini kullandı. Belçika basın ajansı Belga’nın aktardığı bilgilere göre, Coca-Cola’nın Gent tesisinde 23 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında üretilen bazı ürünler geri çağrıldı. Bu ürünlerin detaylı listesi ise Coca-Cola’nın resmi internet sitesinde yayımlandı. Geri çağırma kapsamındaki ürünler, üretim kodlarıyla ayırt ediliyor. Üretim kodları 328 GE ile 338 GE arasında olan ürünler riskli olarak değerlendiriliyor. Bu kodlar, teneke kutuların alt kısmında veya cam şişelerin boyun kısmında yer alıyor.

Klorat, klor bazlı dezenfektanların su arıtma ve gıda işlemede kullanılması sonucu ortaya çıkıyor. Tiroid bezine iyot alımını engelleyebiliyor. Almanya Tüketici Koruma ve Gıda Güvenliği Dairesi’nin (BVL) açıklamasına göre, özellikle tiroid rahatsızlığı olan hassas bireylerde bu durum istenmeyen sağlık sorunlarına yol açabilir.

Ekim ayının sonunda Coca-Cola Avusturya’da yaklaşık 14 milyon litre limonatayı geri çağırmak zorunda kalmıştı.